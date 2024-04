Catania, pericolo scampato: adesso testa ai playoff – Hashtag Rossazzurri il Talk #33

Torna finalmente il sereno sopra il Catania di Michele Zeoli. La vittoria contro il Benevento per 1-0 dà una grande boccata d’ossigeno e fa tirare un grande sospiro di sollievo dopo settimane vissute con l’incubo di precipitare nell’inferno dei playout.

In effetti, il pericolo di non salvarsi direttamente senza spareggi era realtà. La rete al 45′ di Pietro Cianci ha cancellato ogni negatività e ha dato una grande gioia al popolo rossazzurro. Dopo 5 anni il Catania tornerà a disputare i playoff dalla Fase Nazionale, l’ultimo precedente risale al maggio 2019 contro Potenza e Trapani con in panchina Andrea Sottil.

I rossazzurri partiranno il prossimo 14 maggio in trasferta contro una squadra dei tre gironi che ha superato la fase preliminare al primo e al secondo turno. La squadra di Zeoli avrà, inoltre, il vantaggio di essere testa di serie e quindi potrà giocarsi il ritorno in casa sabato 18 maggio e potrà bastare anche un pareggio nei 180 minuti per ottenere la qualificazione. Più complesso essere testa di serie nel secondo turno della Fase Nazionale dove entreranno in scena la seconde in classifica.

Dobbiamo ribadire però che in caso di arrivo in Final Four decadrà tutto il discorso legato al miglior piazzamento e testa di serie. In caso di parità si andrà ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Ad ogni modo, solo una fra 28 squadre partecipanti andrà in Serie B insieme a Mantova, Cesena e Juve Stabia.

