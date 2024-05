Verso i playoff: Catania al lavoro in vista del 14 maggio – Hashtag Rossazzurri il Talk #34

Manca sempre meno al debutto ai playoff del Catania di Michele Zeoli. Oggi 7 maggio inizieranno le prime gare degli spareggi dei gironi A, B e C tra le squadre classificate tra il quinto e il decimo posto in graduatoria.

In campo tante formazioni che vogliono essere grandi protagoniste in questa lunga cavalcata che terminerà il prossimo 9 giugno. Di grande interesse capire l’evoluzione del Taranto di Ezio Capuano, impegnato allo “Iacovone” contro il Latina e di sicuro interesse anche sfide come Pescara-Pontedera, Atalanta U23-Trento e Picerno-Crotone. Il secondo turno della fase a gironi si disputerà sabato 11 maggio.

E i rossazzurri? La squadra di Ross Pelligra debutterà martedì 14 maggio in trasferta contro una delle formazioni qualificate dai primi turni eliminatori. Ricordiamo che il Catania al primo turno della Fase Nazionale è testa di serie e quindi potrebbe bastare anche un pari complessivo dopo 180 minuti per qualificarsi al secondo turno. Il debutto ai playoff al Cibali è previsto per sabato 18 maggio.

Zeoli sta provando a recuperare quasi tutti gli indisponibili. Gli unici dubbi rimangono Tello e Sturaro, con quest’ultimo che secondo quanto riporta Telecolor è alle prese con un nuovo infortunio. Sarà fondamentale ai playoff l’apporto di top come Cosimo Chiricò, Samuel Di Carmine e Roberto Zammarini (per non citare molti altri elementi della rosa). Vedremo anche se l’allenatore ex Torino confermerà il 3-5-2 già visto nelle ultime gare di campionato.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Platania (opinionista) e il giornalista Fabio Basile (La Casa di C e Gianlucadimarzio.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul canale Youtube, e sul nuovo canale Twitch. Non mancate!