Catania al lavoro per prepararsi ai playoff e regalare un sogno alla città

Due settimane di ricarica e riflessione in casa Catania dopo la qualificazione ai playoff ottenuta battendo il Benevento per 1-0, vittoria che è servita per mantenere la categoria ed evitare lo spettro dei playout. Adesso la squadra rossazzurra è al lavoro per preparare questi importanti spareggi promozione con la prima gara prevista per il 14 maggio in trasferta. La prima al Massimino, invece, sarà sabato 18 maggio.

Catania al lavoro e con il destino ancora fra le proprie mani

Sono giornate di intenso lavoro in vista dei playoff per Michele Zeoli e il suo Catania. La squadra rossazzurra entrerà di scena il prossimo martedì 14 maggio contro un avversario ancora da conoscere ma con la consapevolezza di avere ancora una volta il destino tra le proprie mani. Sì, perché al primo turno della Fase Nazionale i siciliani sono ancora artefici del proprio destino. In questo caso la squadra di Ross Pelligra potrà sfruttare il vantaggio del miglior piazzamento in virtù della vittoria in Coppa Italia Serie C.

Diverso il discorso per il secondo turno della Fase Nazionale. In quel caso entreranno in gioco le seconde classificate e il Catania con ogni probabilità perderà il vantaggio del miglior piazzamento e sarà costretto a vincere dopo 180 minuti. Nel primo turno per qualificarsi basterà un pareggio parziale dopo i due match di andata e ritorno. Per semifinale e finale, invece, sono previsti in caso di parità tempi supplementari e rigori.

Rinnovo di Castellini e l’ingresso in società di Sinatra: le ultime in casa Catania

Nonostante la piccola pausa in campo del Catania di Zeoli, la società in settimana ha attuato alcune mosse importanti in vista dell’immediato futuro. Un tassello importantissimo è il rinnovo contrattuale fino al 2028 di Alessio Castellini, giovane difensore classe 2003 tra i più brillanti nella stagione 2023-2024. Il ragazzo bresciano fin dall’estate 2022 ha mostrato grande professionalità e passione, indossando in questa stagione anche la fascia di capitano.

Altra novità in casa rossazzurra è l’ufficialità dell’ingresso in società di Salvino Sinatra. Egli ricoprirà il ruolo di direttore marketing e sales del Catania F.C. ed è un primo tassello verso la nuova stagione. Lo stesso Vincenzo Grella ha ammesso ai microfoni del TGR Sicilia che c’è la volontà di rinforzare l’asset societario e di aver compreso dai propri errori: “ Siamo già al lavoro per rinforzare fortemente la società per i prossimi anni. Abbiamo capito ancora di più le esigenze della piazza, di una città che ha voglia di salire di categoria, di vedere una squadra che giochi in un certo modo. Abbiamo una squadra imprevedibile”.

Catania ai playoff di C: una storia dolceamara fatta da vittorie e sconfitte brucianti

I playoff o spareggi promozione sono una componente importante della storia calcistica del Catania fin dagli anni quaranta. Esodi, partite vinte e perse e tanta passione che accompagna i colori rossazzurri. La storia dei siciliani ai playoff parte nel 1949 contro l’Avellino, partita persa 1-0 sul campo ma successivamente gli irpini vennero retrocessi per illecito sportivo e quindi per il Catania fu Serie B. Nel 1978 è la Nocerina a beffare agli spareggi i rossazzurri di Guido Mazzetti per 2-1 nel neutro di Catanzaro grazie alle reti di Bozzi e Spada.

Parlando sempre di playoff di C non possiamo non menzionare la sconfitta in semifinale in Serie C2 contro la Turris. Era il Catania di Gianni Mei e i rossazzurri pareggiano l’andata al Massimino 0-0 e al ritorno i campani si impongono per 1-0 grazie al gol di Antonaccio al 70′. Amara soprattutto anche la sconfitta contro il Messina nel 2001 in finale playoff di C1 al Celeste grazie alla rete di Sullo su rigore.

Ma la prima vera (e unica al momento) vittoria sul campo ai playoff di Serie C il Catania l’ha ottenuta il 9 giugno 2002. I rossazzurri dopo 15 anni ritornano in B battendo il Taranto 1-0 dopo 180 minuti. Quella squadra era composta da personaggi come lo stesso Michele Zeoli (oggi allenatore del Catania) e Gennaro Monaco (padre di Salvatore difensore oggi degli etnei). Sono invece tristi gli epiloghi ai playoff degli ultimi 10 anni di Serie C. Amarezza e sconforto ripensando alle sfide playoff contro Siena (2018) e Trapani (2019) in semifinale. Scoramento e rabbia per le eliminazioni in fase preliminare contro Ternana (2020) e Foggia (2021). Tocca oggi ai ragazzi di Zeoli arricchire ancora le pagine di storia del Catania fatta di vittoria, sconfitte e tanti spareggi.