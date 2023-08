Catania, ufficiale l’arrivo di Gabriel Popovic

Ancora un’altra ufficialità in casa Catania. Dopo gli arrivi di Livieri, Maffei e Marsura, i rossazzurri annunciano l’innesto di Gabriel Popovic, prima punta classe 2003 già da diverse settimane in ritiro con la squadra.

Catania, Popovic è rossazzurro: il comunicato del club

Il Catania ufficializza un’altra pedina per lo scacchiere di Luca Tabbiani. Questa volta è il turno di Gabriel Popovic, attaccante australiano classe 2003. Il ragazzo è già da inizio ritiro aggregato con i rossazzurri e già ha disputato due allenamenti congiunti contro Misterbianco e Calatabiano. Popovic vanta esperienze sia in Australia con il Perth Glory e sia in Croazia con il NK Rudes, dove nello scorso torneo ha realizzato 2 reti in 8 presenze. Oggi nel suo destino c’è Catania e il Catania, pronto a regalarsi un’annata unica e provare a fare gioire il pubblico del Massimino. Di seguito il comunicato stampa del club rossazzurro sul nuovo acquisto:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Popovic, nato a Westminster, in Inghilterra, il 28 luglio 2003. Il giovane attaccante ha realizzato 5 gol nell’arco delle 8 gare disputate con la nazionale under 20 dell’Australia. Si è formato calcisticamente con la maglia del Western Sydney Wanderers, debuttando poi con il Perth Glory, ad appena 16 anni, in A-League, nella coppa nazionale e nell’AFC Champions League. Popovic è approdato nel 2021 al Rudeš, in Croazia, e nel 2022/23 ha contribuito alla promozione nella massima serie, firmando due reti in otto partite.”