Catania, adesso sotto con la Poule Scudetto: ma come funziona?

Il Catania di Giovanni Ferraro ha chiuso a Trapani un campionato trionfale con ben 88 punti conquistati in 34 giornate. Ma il cammino dei rossazzurri in questa stagione non è ancora terminato. La squadra del presidente Pelligra, infatti, affronterà la Poule Scudetto, una competizione che mette di fronte tutte le vincitrici dei nove gironi di Serie D e con in palio il titolo di “Campioni d’Italia Dilettanti”.

Catania e la Poule Scudetto: le date e le avversarie

Quindi il Catania in queste ultime settimane di stagione 2022/23 chiuderà disputando la Poule Scudetto. La competizione vede partecipare tutte le nove squadre vincitrici del campionato di Serie D con inizio il 14 maggio con l’avvio di tre triangolari:

GIRONE A: Sestri Levante (A), Lumezzane (B) e Legnago (C)

GIRONE B: Giana Erminio (D), Arezzo (E), Pineto (F)

GIRONE C: Sorrento (G), Brindisi/Cavese (H), Catania (I)

Nel caso del girone C, quello dove è inserita la squadra di Ferraro, domenica 14 si disputerà lo spareggio tra Brindisi e Cavese, arrivate a pari punti nel girone H di Serie D. I rossazzurri, al momento e con certezza, affronteranno il Sorrento che ha superato all’ultima giornata la Paganese. Ma adesso vediamo le date della Poule Scudetto:

14 maggio: Spareggio tra Brindisi e Cavese

14 maggio: Prima giornata di triangolare

17 maggio: Seconda giornata di triangolare

21 maggio: Terza giornata di triangolare

28 maggio: Semifinale di andata

4 giugno: Semifinale di ritorno

10 giugno: Finale in gara unica

Adesso l’unica incognita resta sapere se l’incontro di Poule Scudetto tra Sorrento e Catania si giocherà in Campania o al Massimino. Per decidere ciò si deciderà tramite sorteggio o se la LND deciderà di far giocare subito i rossazzurri in casa per poi dare il via ai lavori del Cibali.