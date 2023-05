Catania, contro il Sorrento potrebbe giocarsi al Massimino: le ultime

Il Catania di Giovanni Ferraro si appresta ad affrontare l’ultimo capitolo di questa lunga stagione di Serie D: la Poule Scudetto. La prima gara è prevista per domenica 14 maggio e l’avversario dei rossazzurri sarà il Sorrento. Secondo quanto confermato dal DG Luca Carra ai microfoni di CityZone la partita contro i vincitori del Girone G si giocherà allo Stadio Angelo Massimino.

Catania-Sorrento al Massimino: i dettagli

Quindi, con molta probabilità, mercoledì 17 maggio il Catania giocherà la seconda gara del triangolare delle vincitrici dei tre gironi meridionali di D o al “Fanuzzi” contro il Brindisi o al “Lamberti” di Cava de Tirreni (SA) contro la Cavese (tutto dipenderà dall’esito dello spareggio di domenica tra le due formazioni in vetta al girone H). Un eventuale passaggio del turno i rossazzurri andrebbero a disputare semifinale con andata e ritorno per giocarsi la finale del 10 giugno in campo neutro.