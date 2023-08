Catania, presentata la campagna abbonamenti 2023/24

“Figli del vulCano“. Questo è il nuovo slogan della campagna abbonamenti per la stagione 2023/24 del Catania Football Club. La squadra del presidente Ross Pelligra oggi ha presentato al President Park Hotel modalità e prezzi per assistere a tutti i match casalinghi dei rossazzurri. In sala hanno parlato il Vicepresidente Vincenzo Grella, il Direttore Generale Luca Carra e il Responsabile Amministrativo Carmelo Milazzo. La campagna abbonamenti partirà da domani alle ore 9.00.

Catania, Carra: “Campagna abbonamenti anche oltre la prima di campionato. Il Massimino deve diventare una sorta di Etna”

Conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti del Catania F.C. al President Park Hotel di Aci Castello (CT). Tra le fila dei dirigenti rossazzurri ha parlato il DG Luca Carra che ha presentato il tutto. “Ricominciamo la stagione dopo un po’ di tempo. – dice l’ex DG del Parma – I lavori allo stadio non ci hanno consentito purtroppo di iniziare prima. Però vorrei chiudere la campagna abbonamenti dello scorso anno. Abbiamo deciso di devolvere il 5% dell’incasso a progetti sociali, per questo voglio ringraziare Valeria Raciti, Giusi Malato e l’avvocato Enzo Ingrassia. Ringrazio ovviamente tutti gli abbonati che lo scorso anno hanno sottoscritto le tessere e ringrazio soprattutto il presidente Pelligra“.

Poi Carra si sofferma sul nuovo slogan della campagna abbonamenti 2023/24 spiegando il legame tra il Catania e l’Etna: “La campagna abbonamenti la stiamo dedicando – ribadisce il Direttore Generale rossazzurro – all’Etna e lo slogan “Figli del Vulcano” serve a spingere a diventare il Massimino un vulcano. Il nostro stadio deve diventare una sorte di Etna. Purtroppo non possiamo garantire la prelazione perché tutte le numerazioni sono cambiate. Però vogliamo dare attenzione agli abbonati della scorsa stagione e sarà prevista una riduzione. Tenendo conto delle indicazioni di molti abbonati, tutti gli Under 12 hanno la possibilità di abbonarsi al prezzo di 20 euro in tutti i settori. Le riduzioni sono sempre le stesse per il resto. Confermiamo il sorteggio delle maglie e altre opportunità che ci saranno per tutti gli abbonati con omaggi grazie ai nostri sponsor.”

Nel corso delle domande della stampa il DG ha chiosato: “Le donne offriranno di una riduzione, gli Under 12 hanno agevolazione. Non ci saranno differenze di prezzo. Posti disponibili allo stadio? Noi avremo disponibili 20.204 posti e la campagna abbonamenti la prolungheremo oltre la prima di campionato. Per i diversamente abili non c’è un abbonamento specifico e non c’è un abbonamento a pagamento.”

Catania, i prezzi dell’abbonamento per la stagione 2023/24

CATEGORIA INTERO

Curve : 120 euro (prelazione: 90 euro)

: 120 euro (prelazione: 90 euro) Tribuna B : 290 euro (prelazione: 240 euro)

: 290 euro (prelazione: 240 euro) Trib. A : 380 euro (prelazione: 330 euro)

: 380 euro (prelazione: 330 euro) Tribuna Elite: 600 euro (prelazione: 500 euro )

RIDOTTO

Curve : 100 euro (prelazione: 80 euro)

: 100 euro (prelazione: 80 euro) Tribuna B : 240 euro (prelazione: 200 euro)

: 240 euro (prelazione: 200 euro) Tribuna A: 320 euro (prelazione 270 euro)

PREZZI BIGLIETTI

Curve : 14 euro

: 14 euro Tribuna B : 25 euro

: 25 euro Tribuna A : 35 euro

: 35 euro Elite: 60 euro

ABBONAMENTO UNDER 12 TUTTI I SETTORI: 20 euro