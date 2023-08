Catania, presentata la squadra 2023/24 al Comune

Ci siamo. Manca sempre meno all’esordio in campionato del Catania di Luca Tabbiani. La squadra rossazzurra oggi è stata presentata al Comune, presso il “Palazzo degli Elefanti“. Presente il Sindaco della città Enrico Trantino, l’assessore allo sport Sergio Parisi e tutta la dirigenza del club. Presenti anche tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico degli etnei.

Catania, Grella: “Il nostro obiettivo è fare un campionato da vertice. Vogliamo proporre un calcio offensivo”

Al termine della presentazione ufficiale ai microfoni della stampa presente al Comune ha parlato il Vicepresidente e Amministratore Delegato del Catania F.C. Vincenzo Grella. “I nostri calciatori – esordisce il dirigente italo-australiano – della nostra rosa potevano essere ingaggiati da club di categorie superiori alle nostre. Hanno scelto il nostro progetto e questa città. Io ne sono molto orgoglioso. Il nostro obiettivo? Fare un campionato da vertice proponendo un calcio aggressivo e che rende felici i tifosi. Senza coraggio non possiamo salire di grado“.

“Sono consapevole – aggiunge Grella – che non posso comprare il tempo. Con una squadra nuova, Tabbiani ha bisogno di tempo per trasmettere i suoi messaggi e per conoscere bene il gruppo. Ma il tempo nel calcio non c’è mai. Lui sa che ha la mia piena fiducia, a patto che giochi in un certo modo. Noi non vogliamo cambiare stile per un risultato in tempo breve. E’ l’inizio di un progetto importante e sono disposto ad assumermi tutte le responsabilità dei risultati se giochiamo in un certo modo. Alla lunga questo darà risultati.”

Poi Vincenzo Grella chiosa sul mercato in entrata, visto che venerdì si chiuderà la sessione estiva. “Noi siamo vigili. Prima di fare delle operazioni in entrata dobbiamo farne alcune in uscita. Siamo ai limiti del nostro budget, ma se ci sono delle opportunità per aumentare il livello tecnico della squadra lo prendiamo in considerazione.”

Di Carmine carica i tifosi del Catania: “Non vedo l’ora di giocare davanti a 20.000 spettatori”

Oltre a Vincenzo Grella ha parlato anche il nuovo bomber rossazzurro Samuel Di Carmine. L’ex attaccante di Fiorentina ed Hellas Verona si è soffermato sul futuro in questa stagione e sugli obiettivi: “Ringrazio la città per l’accoglienza, – dice il futuro numero 10 etneo – non vedo l’ora di iniziare venerdì. Nelle settimane precedenti al mio arrivo mi sono allenato con una squadra di Serie D. Al momento non sto male. Però spero di iniziare subito venerdì. Se sarò titolare lo deciderà il mister“.

Poi Di Carmine prosegue: “Sono venuto a Catania con grande entusiasmo per cercare di fare vedere a tutti chi è il vero Di Carmine. Gli ultimi anni per me sono stati difficili. Ma con questo calore credo che farò bene. Questa è una piazza calorosa ed è bello per un attaccante giocare in una squadra del genere. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti a 20.000 persone. Sui gol non posso fare promesse, cercherò di onorare la maglia più che posso. A fine anno tireremo le somme.”

VEDI QUI IL VIDEO COMPLETO DELLA PRESENTAZIONE DEL CATANIA 2023/24