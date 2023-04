Catania, presentata al Comune la XV edizione di “Un goal per la solidarietà”

Il prossimo 3 maggio allo Stadio Angelo Massimino andrà in scena la XV edizione di “Un goal per la solidarietà” a cura di Luca Napoli. Presenti alla conferenza anche il Presidente dell’ARS Gaetano Galvagno, l’Amministratore Delegato del Catania SSD Vincenzo Grella e il DG dei rossazzurri Luca Carra.

Al Massimino il prossimo 3 maggio andrà in scena “Un Goal per la solidarietà”: il comunicato

Il 3 maggio allo Stadio Angelo Massimino si disputerà la XV edizione del torneo di beneficenza “Un goal per la solidarietà”. L’evento a cura di Luca Napoli è stato presentato questa mattina a “Palazzo degli Elefanti” con la presenza dei dirigenti del Catania SSD Vincenzo Grella e Luca Carra oltre che alle istituzioni cittadine e regionali. Di seguito il comunicato stampa:

“Dopo il grande successo delle quattordici edizioni svoltesi a Catania, torna in Sicilia “Un goal per la solidarietà”. La partita si giocherà mercoledì 3 maggio 2023 alle ore 10.00 presso lo stadio “Angelo Massimino” di Catania. L’evento, come nelle scorse edizioni, verrà seguito da importanti emittenti televisive radiofoniche nazionali e regionali. Al fine di garantire un pubblico caloroso e numeroso soprattutto fra i giovani, visto l’alto calore sociale dell’iniziativa, l’organizzazione pubblicizzerà l’evento in tutti gli istituti scolastici della città di Catania e provincia, sollecitando la partecipazione in massa dei corpi studenteschi.

Il ricavato raccolto sarà donato all’Associazione Onlus “Regala Un Sorriso”, attraverso dei buoni spesa, a famiglie catanesi estremamente indigenti. Dopo la showgirl Elena Santarelli, Rosaria Cannavò, Cecilia Rodriguez, Juliana Moreira, Raffaella Fico, Giorgia Palmas, Aida Yispica la madrina dell’edizione 2023 sarà Soleil Sorge. Nel corso degli anni sono stati ospiti dell’evento decine di personaggi: Luca Argentero, Jimmy Ghione, Giorgio Pasotti, Fargetta, Giulio Base, Dj Ringo, Mattia Branciamore, Francesco Arca, Stefano De Martino, i ballerini e cantanti del programma “Amici” di Maria De Filippi e molti componenti del Calcio Catania: Diego Pablo Simeone, Sinisa Mihajlovic, Dario Marcolin, Davide Baiocco, Gionatha Spinesi, Francesco Lodi, Armando Pantanelli senza dimenticare che questo sarà il primo anno senza mister Gianni Di Marzio.

Le forze politiche e amministrative regionali e locali non hanno mancato né mancheranno di garantire partecipazione e sostegno: della Regione Sicilia all’Ars, dal Comune di Catania alla Città Metropolitana, oltre che all’indispensabile contributo del Provveditorato agli studi di Catania, che ha favorito l’affluenza dei giovani studenti accorsi allo stadio “Angelo Massimino”. Forte anche la collaborazione con il Catania Calcio SSD.

Le squadre che si affronteranno saranno: la Nazionale Italiana Artisti TV, una formazione di partner-sponsor dell’evento chiamata “Dream Team”, una formazione di giornalisti, ed una selezione locale composta da personaggi della politica, sport e spettacolo chiamata “All Stars Sicilia”.

Sotto il profilo mediatico l’evento di ogni anno ha ottenuto ottimi risultati in fatto di presenze di testate giornalistiche: “La Vita in Diretta”, “TG5”, “TG2 Costume e Società”, “SkyTG24”, “Studio Aperto”, “Striscia la Notizia”, “Verissimo”, “Sky Sport”, “Tiki Taka” sono alcune redazioni nazionali che ci hanno dato spazio e disponibilità, tutti come noi di “All Stars Sicilia” hanno sposato la causa che unendo sport e spettacolo ogni anno favorisce la “Solidarietà”.

Credits foto: Riccardo Caruso