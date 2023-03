Catania, quando può arrivare l’aritmetica promozione in Serie C?

La corsa del Catania verso il ritorno in Lega Pro continua. A breve potrebbe arrivare la certezza aritmetica della promozione e della vittoria del girone I di Serie D. Infatti, le dieci vittorie consecutive dal 21 dicembre ad oggi e i diciassette punti di vantaggio sul Locri consentono ai rossazzurri di iniziare a pensare ai calcoli per capire quanto manca per festeggiare.

Catania, ecco quanto manca per la promozione in Serie C

Ad otto giornate dalla fine del campionato il Catania non è mai stato così vicino al ritorno in Lega Pro. Infatti, il +17 sul Locri e la vittoria di Sant’Agata di Militello (ME) per 2-1 sono stati un ulteriore segnale per la corsa promozione. Adesso, andiamo a vedere le prossime giornate del girone I di Serie D:

27° giornata Serie D girone I – domenica 12 marzo 2023

Catania – Cittanova

Locri – Paternò

28° giornata Serie D girone I – domenica 19 marzo 2023

Canicattì – Catania

Citta di Sant’Agata – Locri

Al Catania mancano solo 7 punti alla promozione aritmetica e può avvenire in due casi: o il 19 marzo contro il Canicattì (in caso di pareggio o sconfitta del Locri) o domenica 2 aprile in casa contro il Lamezia Terme (indipendentemente dal risultato del Locri). Tutto ciò sempre se i rossazzurri continuano a vincere.

Verso Catania-Cittanova, Fanello: “Per queste partite c’è un’attenzione e un’approccio diverso dalle altre gare”

Prossimo avversario della squadra di Giovanni Ferraro è il Cittanova di Danilo Fanello. La squadra giallorossa affronterà i rossazzurri domenica al Massimino alle ore 14.30. Nel post-gara contro la Vibonese, gara pareggiata per 1-1, l’allenatore dei calabresi ha dichiarato: “Catania? Ai miei ragazzi si può dire poco o nulla. Li ringrazio per gli sforzi profusi al cospetto della Vibonese per mole di gioco e occasioni prodotte, purtroppo però non abbiamo vinto. Dobbiamo lavorare in questo senso, a prescindere dall’avversario di turno. Le prestazioni ci sono, vuol dire che i ragazzi credono nel lavoro portato avanti e nel raggiungimento dell’obiettivo. Contro le grandi squadre, in particolare, c’è un’attenzione ed un approccio migliore“.