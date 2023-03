Il Catania è ritornato in Serie C ieri battendo il Canicattì per 4-1 a Caltanissetta. Una festa tutta rossazzurra quella vista al “Tomaselli” e per le strade della città. Infatti, intorno alle 21 è iniziata la festa dei giocatori etnei con i supporters rossazzurri. Il corteo del bus scoperto è partito da Piazza Mancini Battaglia, poi ha percorso tutto il Lungomare fino in Piazza Europa. Nel mondo del calcio tantissimi i complimenti e gli auguri degli ex Catania e non solo.

Catania in Lega Pro: le reazioni del mondo del calcio

Uno dei primi verdetti della stagione 2022/23 è arrivato. Il Catania dopo un solo anno è ritornato in Serie C. Una festa infinita per le vie della città, donne, bambini, anziani in lacrime per un ritorno mai così atteso. Nel mondo del calcio, nei social sono arrivate tanti auguri e congratulazioni alla società di Ross Pelligra. Tutti i club del girone I hanno dedicato post al Catania e molti ex rossazzurri hanno commentato i post instagram del pagina ufficiale del club. Da Alessio Curcio a Miguel Martinez fino a Gonzalo Bergessio e Alejandro Gomez, storici volti in Serie A della squadra siciliana.

Tanti auguri e complimenti sono arrivati da Sebastian Giovinco, ex calciatore di Juventus e Parma e fratello di Giuseppe, protagonista del Catania in questa stagione. Applausi anche dall’ex bandiera juventina Claudio Marchisio, che prima di gustarsi il derby d’Italia Inter-Juve si è complimentato proprio con Peppe Giovinco sotto il suo post.

Una città in festa, il calore del tifo rossazzurro al Lungomare

Una festa grandiosa, l’aveva promesso il presidente Ross Pelligra. Il Catania festeggia una vittoria mai così meritata. Dopo tanti anni di sofferenza, agonia e umiliazioni il popolo rossazzurro marcia trionfante per le vie della città. Già nel pomeriggio dopo il fischio finale di Canicattì-Catania Piazza Europa è gremita di tifosi con sciarpe e bandiere.

Da Piazza Mancini Battaglia è partito il bus scoperto con sopra tutti i membri della rosa del Catania, da Giovanni Ferraro ad Antonello Laneri, colui che ha costruito da zero questa squadra. I tifosi a passo d’uomo hanno accompagnato la squadra per tutto il Lungomare fino in Piazza Europa, tra cori e fumogeni. Una festa immensa, il calore della città abbraccia la squadra rossazzurra che festeggia un traguardo tanto atteso.