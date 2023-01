Lavoro, preparazione e concentrazione massima. Il Catania di Giovanni Ferraro è già in campo in vista dell’inizio del girone di ritorno del girone I di Serie D. Domenica 8 gennaio alle 14.30 è atteso al Massimino il Ragusa di Filippo Raciti, all’andata battuto 2-0 con le reti di Lodi e Sarao. Per la gara sarà presente al Cibali anche Ross Pelligra, il presidente del club etneo.

Catania al lavoro in vista del derby contro il Ragusa

Altro giro, altra corsa e…altro derby siciliano. Il Catania si prepara ad affrontare la prima partita del girone di ritorno del girone I di Serie D. La squadra di Ferraro domenica 8 gennaio attende il Ragusa, una delle squadre rivelazione di questo campionato. Tra i rossazzurri e gli iblei c’è un divario di 20 punti esatti, ma in campo la squadra di Raciti darà battaglia. All’andata gli etnei hanno vinto grazie alle reti di Lodi su punizione e Sarao su assist di De Luca, ma il Ragusa non ha per nulla sfigurato nella prestazione complessiva.

Tegola importante per Giovanni Ferraro sono le assenze. Contro il Ragusa mancherà per squalifica Filippo Lorenzini, difensore centrale titolare e perno del reparto difensivo. Anche in attacco non mancano gli infortuni: infermeria sia per il capocannoniere del Catania Jefferson e per Vincenzo Sarno. Dubbi anche per Gianluca Litteri, che a gennaio dovrebbe tornare a disposizione. Out anche il portiere Bollati e Buffa.

Catania-Ragusa: presente anche il presidente Ross Pelligra

Come già successo per le gare contro San Luca, Città di Sant’Agata, Cittanova e Real Aversa, anche contro il Ragusa sarà presente al Massimino Ross Pelligra. A confermarlo lo stesso imprenditore italo-australiano nella lettera di auguri di buon anno a tutti i tifosi del Catania. “Ho imparato che per riuscire a sviluppare grandi progetti e ottenere i risultati sperati non bastano le qualità e il tempo: servono anche la pazienza, la tenacia, in qualche caso i sacrifici e, sempre, la collaborazione!”

Poi il presidente prosegue sul 2023 e sul suo Catania: “Il Catania è un club forte, oggi, e lo è perché ogni giorno cerca la strada per migliorare sotto tutti i punti di vista; voi, cari tifosi rossazzurri, siete e sarete sempre al nostro fianco, così permetterete alla società di crescere sempre di più e andare nella giusta direzione. Uniti e compatti, non dovremo mai accontentarci ma potremo sempre lavorare per ottenere qualcosa in più, per noi e per le future generazioni di tifosi e di cittadini. Nel 2023, appena iniziato, andremo insieme alla scoperta del nostro futuro: sarà entusiasmante, ne sono sicuro, e da innamorato di Catania mi aspetto grandi cose anche per la città, che andrà incontro al rinnovamento. Sarò al Massimino domenica 8 gennaio, per Catania-Ragusa: non vedo l’ora di ritrovarvi. Vi auguro un anno meraviglioso”.