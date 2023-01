Catania-Ragusa 3-0: grande vittoria della squadra di Ferraro

Un inizio di anno col botto. Il Catania di Giovanni Ferraro ottiene la prima vittoria di questo 2023 battendo il Ragusa nel derby per 3-0. In gol al 21′ Lodi su rigore, al 30′ Chiarella e Russotto al 37′.

Da segnalare l’espulsione al 19′ di Cess, che ha lasciato la squadra di Filippo Raciti in 10 uomini. Nonostante ciò, i rossazzurri hanno dettato legge per 90 minuti, lasciando poco spazio agli iblei. Vittoria meritata del Catania che aumenta il vantaggio a +12 in classifica su Lamezia Terme e Locri.

3-0 e palla al centro: il Catania vince e convince

Catania show al Massimino, davanti ad un pubblico da Serie A: ben 15.483 spettatori presenti. La squadra di Ferraro ha dato spettacolo e ha dimostrato tutta la sua forza. Un 3-0 firmato Lodi, Chiarella e Russotto che non lascia scampo al Ragusa di Raciti, che fino all’espulsione di Cess stava tenendo il ritmo partita. Poi l’episodio che ha cambiato la partita al 19′ con il rosso diretto nei confronti del numero 15 biancazzurro. Da lì è stato un crescendo degli etnei che hanno chiuso la partita già al 38′.

Catania-Ragusa 3-0: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Groaz 6; Rapisarda 6,5 (dal 90′ Al. Russotto s.v.), Somma 6,5, Castellini 6,5, Boccia 7; Rizzo 6,5, Lodi 6,5 (dal 86′ Di Grazia s.v.), Palermo 7; Chiarella 8 (dal 78′ Pedicone s.v.), Sarao 6 (dal 73′ De Luca 6), An. Russotto 7,5 (dal 65′ Giovinco 6). A disposizione: Bethers, Ferrara, Bani, Privitera. Allenatore: Giovanni Ferraro 7

RAGUSA (3-5-2): Truppo 4; Falla 4,5 (dal 58′ G. Strumbo 5), Pertosa 5, D. Strumbo 5 (dal 51′ Messina s.v.); Cacciola 6, Cess 5, Distefano 5 (dal 51′ Floro Valença 6), Iseppon 5, Vitelli 5 (dal 78′ Napoli s.v.); Varela 5, Grasso 5 (dal 51′ Manfrè 6). A disposizione: Pitarresi, Gozzo, Bozzanga, Alili. Allenatore: Filippo Raciti 5

ARBITRO: Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia

ASSISTENTI: Pietro Bennici della sezione di Agrigento e Stefano Vito Martinelli della sezione di Potenza.

RETI: 21′ Lodi (C); 33′ Chiarella (C); 38′ Russotto (C)

AMMONITI: 45′ Grasso (Ragusa); 60′ Pertosa (Ragusa); 66′ Messina (Ragusa)

ESPULSIONI: 19′ Cess (Ragusa)