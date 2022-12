Catania-Real Aversa 1-0: la decide Rapisarda al 58′, rossazzurri sempre più in vetta

Il Catania di Giovanni Ferraro trova la sua dodicesima vittoria in campionato. La formazione rossazzurra ha battuto anche la Real Aversa di Antonio Maschio per 1-0 grazie al gol di Francesco Rapisarda al 58′. Per il terzino ex Triestina è il suo terzo gol stagionale, tutti segnati al Massimino, che anche oggi ha ospitato una grande cornice di pubblico (14.094 spettatori). Presente al Cibali anche il Presidente degli etnei Ross Pelligra, giunto direttamente da Melbourne per assistere al match della sua squadra.

Un Catania battagliero batte una buona Real Aversa

Gara ostica e dura, da Serie D. Il Catania di Giovanni Ferraro vince ancora e vola sempre più in vetta al Girone I. Nonostante un primo tempo avaro di emozioni e con i rossazzurri messi in difficoltà da una buona Real Aversa, nel secondo tempo è arrivato il gol tanto atteso dai 14.000 del Massimino. La rete l’ha messa a segno Francesco Rapisarda al 58′ che sigla la sua terza marcatura stagionale. Da sottolineare la buona prestazione della compagine campana che ha impensierito più volte la porta difesa da Klavs Bethers. Al 68′ Gassama ha sfiorato il gol del pareggio, ma è bravissimo il portiere lettone del Catania a parare la conclusione dell’attaccante, uscito al 83′ tra gli applausi del Cibali. La squadra di Ferraro, quindi, continua a vincere e a dominare il campionato, con lo sguardo sempre più rivolto alla Serie C.

Catania-Real Aversa 1-0: il tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6,5; Rapisarda 7, Somma 6 (45′ Russotto 6,5), Lorenzini 6,5, Castellini 6; Palermo 6,5 (Bani 6 al 72′), Lodi 6, Vitale 6; Forchignone 5,5 (45′ Boccia 6,5), Jefferson 6 (Sarao 6 al 63′), De Luca 6,5 (Sarno 6 al 70′). A disposizione: Groaz, Lubishtani, Chiarella, Giovinco. Allenatore: Giovanni Ferraro 6

REAL AVERSA (4-3-3): A. Russo 6,5; Boemio 6 (Crispino s.v. al 87′), Nespoli 4, Bonfini 5,5, Strianese 5,5; Russo 6 (Falivene al 63′), Del Prete 6, Formicola 6; Cavallo 5,5 (Passaniello 6 al 63′), Gassama 6,5 (Petrucciolo s.v. al 83′), Romano 6. A disposizione: Mariano, Crispino, Vitiello, Ricciardi. Allenatore: Antonio Maschio 6

ARBITRO: Simone Gavini della sezione di Aprilia

ASSISTENTI: Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale e Gianmarco Cardinali della sezione di Perugia

GOL: Rapisarda (Catania) 58′;

AMMONITI: Nespoli (Real Aversa) 8′; Boccia (Catania) al 75′; Strianese (Real Aversa) al 77′

ESPULSI: Nespoli (Real Aversa) 40′