Catania, tre punti contro la Real Aversa per dimenticare San Cataldo

Campioni d’inverno e ancora con un margine di vantaggio importante sulle dirette concorrenti. Il Catania di Giovanni Ferraro sta dominando il girone I di Serie D. 36 punti conquistati in 14 giornate con 11 vittorie e 3 pareggi. I rossazzurri domenica contro la Real Aversa vogliono ritornare a vincere dopo il pareggio esterno contro la Sancataldese. Atteso domenica anche il Presidente Ross Pelligra, che assisterà al match della sua squadra allo Stadio Angelo Massimino.

Catania in vetta al girone I di Serie D e campione d’inverno

“Pattenu i cavaddi”, il principale mantra del Catania di Giovanni Ferraro. Come rivelato da Giuseppe Rizzo, centrocampista rossazzurro, questo motto è stato ideato da lui e Rapisarda dopo la prima vittoria dello scorso 18 settembre a Ragusa. Da quel successo in tutte le occasioni in cui gli etnei hanno vinto nelle stories Instagram dell’ex Messina appare questo slogan che fa capire quanto questo gruppo sia unito e coeso. Nonostante il Catania manca al successo fuoricasa da un mese è ad ogni modo campione d’inverno con tre giornate d’anticipo. Il pari contro la Sancataldese di Infantino non ha demotivato il team di Ferraro che domenica vogliono continuare a vincere al Massimino contro la Real Aversa, fortezza dove i rossazzurri hanno sempre vinto. Sarà presente al Cibali anche il Presidente Ross Pelligra, che ritorna dopo un mese in città al fianco della sua squadra.

Catania, cos’è mancato a San Cataldo?

Il Catania domenica scorsa contro la Sancataldese non è andato oltre l’1-1. Al gol iniziale di Zerbo per i nisseni ha risposto l’ex Palermo Michele Somma, al primo gol con la maglia rossazzurra. Ma esattamente cos’è mancato alla squadra di Ferraro? Sicuramente tra i tanti fattori il più importante è stato quello mentale. La gara è stata una battaglia dal primo all’ultimo minuto, con parecchie risse e falli che spezzettavano il gioco. Inoltre, molti giocatori hanno sofferto il sintetico del Valentino Mazzola di San Cataldo, terreno non eccessivamente favorevole ai giocatori etnei. Nervosismo e manto non al top sicuramente hanno inciso nella prestazione del Catania, che nel secondo tempo non è riuscito a sfondare la difesa degli uomini di Infantino. Nonostante ciò, la squadra è ancora imbattuta con 36 punti e un vantaggio di +11 su Lamezia Terme e Locri. Un pareggio che ha decretato il titolo virtuale di campioni d’inverno con tre giornate d’anticipo. Ora testa alla Real Aversa, prossimo avversario al Massimino degli etnei.