Catania, via al ritiro di Zafferana Etnea: le prime immagini

Caldo, sudore e fatica. Inizia da Zafferana Etnea (CT) il cammino del Catania F.C. nella stagione 2023/24. Lo stadio “Lagona” ospiterà il ritiro pre-campionato dei rossazzurri guidati dal nuovo allenatore Luca Tabbiani. Tanti i volti nuovi tra i ragazzi del gruppo squadra insieme a quelli dei giocatori riconfermati dallo scorso campionato di Serie D.

Parte la stagione 2023/24 del Catania di Tabbiani: le prime immagini del ritiro pre-campionato

Adesso è tutto pronto. La stagione 2023/24 del Catania parte da Zafferana Etnea, dallo stadio “Lagona” e da un gruppo di ragazzi pronti a fare sognare una città intera. La squadra rossazzurra si è radunata nella giornata di ieri, dopo le varie ufficialità giunte negli scorsi giorni come quelle di Rocca, Mazzotta, Ladinetti, Zammarini e Bocic. Quest’ultimi si sono aggiunti a Cosimo Chiricò, altra new entry in casa Catania e sui cui il club punterà molto in questa stagione.

Tanti i sorrisi anche da parte di Luca Tabbiani, emozionato per questa prima grande esperienza alle falde dell’Etna e pronto a regalare un sogno ad una città intera. La società rossazzurra ha comunicato che al momento tutti gli allenamenti si svolgeranno a porte chiuse, ma con la possibilità di assistere ad alcune sedute a porte aperte con il calore dei tifosi etnei.

La piazza è pronta a sognare il ritorno in Serie B e l’entusiasmo è sempre lo stesso, quello dei 20.000 contro il Santa Maria Cilento pronto ad essere il dodicesimo uomo in campo.