Serie D, Catania-Sancataldese 3-3: pari e spettacolo al Massimino!

Spettacolo al Massimino. Il Catania la pareggia per 3-3 contro la Sancataldese dal Massimino. Un’impresa eroica quella della formazione nissena che rimonta lo svantaggio di 3-1 pareggiando nei minuti finali una partita praticamente finita.

Garra e istinto: il Catania impatta ancora contro la Sancataldese

Gara incredibile al Massimino. La Sancataldese pareggia per 3-3 contro un Catania mai domo. La formazione nissena passa al 3′ con Baglione in contropiede. Al 21′ Brumat è sfortunato e insacca alle spalle di Dolenti e il Catania pareggia. La squadra di Ferraro poi nel secondo tempo dilaga con Giovinco su punizione e Sarao subito dopo. Al 67′ è già 3-1. Ma la Sancataldese getta il cuore oltre l’ostacolo e pareggia nel giro di due minuti una gara ormai quasi chiusa. Al 84′ è Deiana a riaprire la partita con un tiro centrale non irresistibile per Bethers. Al 87′ è Tommaso Bonanno a siglare il gol del definitivo 3-3, facendo esplodere il settore ospiti del Massimino.

Catania-Sancataldese 3-3: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Rapisarda 6, Somma 5,5 (dal 29′ De Luca 6), Lorenzini 5,5, Castellini 6,5; Rizzo 5,5, Lodi 6 (dal 56′ Giovinco 7), Vitale 6,5, Chiarella 6,5, Sarao 7,5 (dal 74′ Litteri s.v.), Russotto 6,5. A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Buffa, Baldassar, De Respinis. Allenatore: Giovanni Ferraro 6,5

SANCATALDESE (3-4-2-1): Dolenti 6; Brumat 4,5, Rechichi 5, Oppizzi 5 (dal 66′ Deiana 7); Garzia 5 (dal 59′ Cutrona 6,5), Incatasciato 6 (dal 70′ Rodriguez 6), Calabrese 6 (dal 78′ Toure 6,5), D’Agata 6; Zerbo 7 (dal 83′ Tuccio s.v.), Baglione 6,5; Bonanno 7. A disposizione: La Cagnina, Petrucci, Capitano, Murania. Allenatore: Pietro Infantino 6,5

ARBITRO: Deborah Bianchi della sezione di Prato

ASSISTENTI: Laura Gasparini della sezione di Macerata ed Eleonora Negro della sezione di Roma 1

AMMONIZIONI: 20′ Sarao (CAT); 21′ Rapisarda (CAT); 62′ Brumat (SAN); 67′ Rizzo (CAT)

ESPULSIONI:

GOL: 3′ Baglione; 19′ aut. Brumat; 63′ Giovinco, 65′ Sarao; 84′ Deiana; 87′ Bonanno