Catania-Santa Maria Cilento, tutto esaurito al Massimino!

E festa sia al Cibali per questa grande promozione del Catania in Serie C. Al Massimino contro il Santa Maria Cilento stasera è previsto il pubblico delle grandi occasioni, ben 20.300 tagliandi sono stati tutti venduti. Anche i biglietti del settore ospiti, destinati inizialmente ai tifosi campani ma poi venduti ai supporters rossazzurri, sono stati polverizzati in poche ore.

Catania, è qui la festa? Massimino sold-out sotto gli occhi di Pelligra

I mitici 20.000 cuori del Massimino saranno i grandi protagonisti in questa ultima gara in casa del Catania di Giovanni Ferraro. Contro il Santa Maria Cilento al Cibali il club vuole festeggiare davanti ai propri tifosi la vittoria del campionato di Serie D. Infatti, sarà presente anche Ross Pelligra, tornato per l’occasione da Melbourne per godersi il bagno di folla del Massimino e programmare la prossima stagione. Tutti i tagliandi per i settori dello stadio sono andati venduti, perfino il settore ospiti dove saranno presenti solo i tifosi del Catania vista l’assenza dei supporters campani. Quindi sono attesi ben 20.300 persone, stabilendo un nuovo record di presenze al Massimino.

Con lui c’è anche l’ex giocatore del Palermo Mark Bresciano che nei prossimi mesi sarà un nuovo dirigente del Catania. “Sarà una sorpresa anche per me questa festa” dice Pelligra ai microfoni di Corner, il Presidente non sa ancora di cosa c’è in programma stasera allo stadio Angelo Massimino. La curva nord, intanto, sta preparando una spettacolare coreografia per celebrare la vittoria della squadra di Ferraro. La società rossazzurra, inoltre, ha comunicato che i cancelli dello stadio saranno aperti dalle 18.30 in poi e con il calcio d’inizio previsto alle 20.30. Tutto è pronto per festeggiare questo meritato ritorno nei professionisti e con un futuro mai così roseo per il club dell’elefante.