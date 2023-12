Catania, Sarao verso l’addio: su di lui c’è il Trapani

Il calciomercato di gennaio si avvicina e iniziano i primi movimenti in casa Catania. In questo caso in uscita sembrerebbe ci sia Manuel Sarao. L’attaccante ex Gubbio non è sceso in campo contro il Messina e Lucarelli in mix zone ha dichiarato che non ha giocato per “motivi di mercato, c’è una squadra di Serie D su di lui“.

Sarao verso la cessione: il Trapani sull’attaccante

Manuel Sarao con molta probabilità lascerà il Catania. L’avventura del centravanti milanese sembra volgere al termine. Nella gara contro il Messina l’attaccante è rimasto in tribuna e la scelta l’ha motivata proprio Cristiano Lucarelli in mix zone, spiegando che è stata una scelta dovuta ai fini di mercato.

Secondo quanto riporta SerieD24.com, il Trapani del patron Valerio Antonini ha presentato un’importante offerta per aggiudicarsi Sarao. In granata l’attaccante ritroverebbe Marco Palermo, con cui ha condiviso una fetta importante di ritiro pre-campionato e la grande stagione in Serie D in rossazzurro lo scorso anno.

Sarao lascia il Catania dopo i 9 gol nella scorsa stagione in D e i 2 tra campionato e coppa in questa annata. Per lui si tratterebbe dalla sesta avventura nel calcio dilettantistico dopo quelle con Naviglio Trezzano, Gallaratese, Seregno, Gozzano e Lecco.