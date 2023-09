Catania, ancora una sconfitta in casa: cosa non va nei rossazzurri? – Hashtag Rossazzurri il Talk #4

Ancora una sconfitta in casa per il Catania F.C., un 2-0 interno subito dal Foggia che ha lasciato con l’amaro in bocca un po’ tutti. A decidere l’incontro un tiro dalla distanza di Marino al 73′ e la rete del raddoppio foggiano con Tonin al 94′.

Un k.o. che fa riflettere, sia per i numeri e sia per come è arrivato. I numeri dicono di una squadra che ha ottenuto solo 4 punti in 4 gare, vincendo contro il Picerno e pareggiando a Monopoli. A livello realizzativo la squadra rossazzurra ha segnato solo nella seconda partita interna con una doppietta di Samuel Di Carmine. Negli altri restanti match il Catania è mancato proprio al gol. C’è da ammettere che gli uomini di Tabbiani non sono baciati dalla fortuna, visti i tanti pali e traverse di queste prime giornate.

Ma il problema maggiore è che nonostante la squadra provi a vincere le partite (eccezion fatta a Monopoli dove lo stesso allenatore ha notato un atteggiamento troppo passivo) si esce con le ossa rotte come contro Crotone e Foggia. E’ solo sfortuna o magari un atteggiamento superficiale in determinanti momenti della gara?

Adesso il prossimo avversario del Catania di Tabbiani è la Casertana. I rossoblù vantano le presenze degli ex Curcio e Calapai e al “Pinto” la squadra rossazzurra non è mai riuscita a centrare la vittoria.

