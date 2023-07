Catania F.C., ritiro a Zafferana Etnea (CT) dal 23 luglio fino al 13 agosto

La stagione del Catania sta per prendere il via. Il prossimo 20 luglio inizieranno le prime visite mediche stagionali per tutti i tesserati del club rossazzurro. Sabato 22 i rossazzurri si raduneranno a Zafferana Etnea (CT) e l’indomani, il 23 luglio, si svolgerà il primo allenamento. La conclusione del ritiro è previsto per domenica 13 agosto.

Catania, ritiro a Zafferana Etnea: il comunicato ufficiale del club

“Catania Football Club rende noto che da giovedì 20 luglio, nell’arco di tre giorni, i calciatori della prima squadra sosterranno in città le visite mediche e svolgeranno i test propedeutici all’avvio della preparazione. I rossazzurri si raduneranno sabato 22 luglio in serata a Zafferana Etnea, sede del nostro pre-campionato 2023/2024 e accogliente comune nel territorio del Parco regionale dell’Etna, alle pendici del vulcano proclamato nel 2013 “Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Il primo allenamento allo stadio “Franco Lagona” si svolgerà domenica 23 luglio. Il ritiro si concluderà domenica 13 agosto.“