Serie C, lunedì 7 i calendari e via al campionato il 3 settembre

Il Catania inizierà la sua avventura in Lega Pro il 3 settembre 2023. Questa sembra essere la data definitiva di partenza del campionato di terza serie, dopo le vicissitudini che ha visto coinvolte tante società. Lunedì 7 agosto, invece, verranno stilati i calendari di tutti gli incontri.

Catania, via il 3 settembre per il campionato di Serie C

La nuova Serie C è ai nastri di partenza. Il via è previsto per il 3 settembre 2023 e i calendari di Lega Pro saranno stilati lunedì 7 agosto, dove di conseguenza si saprà anche la composizione dei 3 gironi. Nel girone C non ci sarà, a meno clamorosi colpi di scena, il Pescara di Zdenek Zeman. Invece, ritorna in Serie C la Casertana, riammessa dopo il ripescaggio in Serie B del Brescia al posto della Reggina. Altre avversarie di lusso del Catania di Luca Tabbiani sono l’Avellino, il Benevento e il Foggia. Occhio anche al Cerignola che sta mettendo su un’ottima squadra e potrebbe essere la sorpresa di questo girone. Fari puntati anche sulle neopromosse Sorrento e Brindisi, chiamate a salvarsi in un torneo che si prevede di fuoco.

Questa dovrebbe essere la composizione del Girone C di Serie C:

– Audace Cerignola

– Avellino

– Benevento

– Brindisi

– Casertana (se viene riconfermato il ripescaggio)

– Catania

– Crotone

– Foggia

– Giugliano

– Juve Stabia

– Latina

– Messina

– Monopoli

– Monterosi

– Picerno

– Potenza

– Sorrento

– Taranto

– Turris

– Virtus Francavilla

Per quanto riguarda il calciomercato, in dirittura d’arrivo c’è il portiere Alessandro Livieri. L’estremo difensore classe 1997 arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto. Grella e Laneri sono a caccia anche di un difensore centrale di spicco e il nome che circola è quello di Thiago Cionek, giocatore polacco classe 1986 con un recente passato nella Reggina. Il Catania, secondo quanto riporta City Zone, è in piena corsa per assicurarsi le prestazioni del difensore. Pista calda, per l’attacco, quella di Samuel Di Carmine con cui si sta discutendo per l’ingaggio.