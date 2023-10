Serie C, gli orari dei match del Catania dalla 12° alla 19° e del recupero con il Brindisi

La lega Serie C, tramite comunicato stampa, ha ufficializzato tutti gli orari dei match dalla dodicesima alla diciannovesima giornata di ciascun girone di categoria. Inoltre, con un’altra nota, è stato stabilito l’orario del match tra Brindisi e Catania, gara che verrà recuperata mercoledì 1 novembre alle ore 16.15.

Catania, ecco il calendario completo dalla 12° alla 19° giornata

Il Catania di Luca Tabbiani si appresta a disputare gli ultimi match del mese di ottobre, che a livello di gioco e risultati è stato molto faticoso. La Lega Pro ha ufficializzato, con una nota sul sito ufficiale, i restanti orari delle gare interne ed esterne dei rossazzurri fino al termine del girone d’andata, ovvero nei mesi di novembre e dicembre.

Nessun turno infrasettimanale, ben tre gare serali contro Virtus Francavilla, Messina e Sorrento in monday-night. Si chiude il girone d’andata a Benevento sabato 23 dicembre alle 18.30. Inoltre, è stato comunicato che il match di recupero della 2° giornata tra Brindisi e Catania verrà recuperato mercoledì 01/11 alle ore 16.16. Di seguito tutte le date e gli orari delle partite del girone C di Serie C: