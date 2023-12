Serie C, Catania-Sorrento 0-1: sconfitta amara per i rossazzurri di Lucarelli

Senza pubblico il Catania cade al “Massimino” grazie alla rete di De Francesco al 42′. Il Sorrento per la seconda volta nella sua storia espugna il Cibali dopo la vittoria in Poule Scudetto lo scorso maggio. Secondo k.o. consecutivo in campionato per gli etnei.

Sorrento gagliardo al Massimino: battuto ancora il Catania in questo 2023

Una grande vittoria quella del Sorrento di Vincenzo Maiuri. Al 42′ De Francesco con un tiro dalla lunga distanza beffa un incolpevole Bethers. Il Catania gioca nel complesso una gara propositiva in avanti ma sotto porta la squadra rossazzurra è davvero troppo poco cinica. Si tratta del secondo k.o. consecutivo dopo il derby di Messina di sabato scorso. Adesso servirà trarre il Massimo dalle sfide contro Benevento e Crotone, due gare esterne consecutive insidiose poiché sono due big match importanti per la squadra di Lucarelli. Tante difficoltà e lacune di cui migliorare. Sicuramente la società etnea è pronta ad intervenire sul mercato di gennaio, ma adesso è fondamentale evitare di perdere ulteriori punti per strada che per i rossazzurri è sempre più in salita.

Catania-Sorrento 0-1: il tabellino

CATANIA (4-3-2-1): Bethers; Rapisarda (dal 77′ Popovic), Curado, Lorenzini, Castellini; Quaini (dal 63′ Chiarella), Zammarini (dal 71′ Bocic); Chiricò, Rocca, Marsura (dal 63′ Dubickas); De Luca (dal 71′ Zanellato). A disposizione: Livieri, Mazzotta, Maffei, Deli. Allenatore: Cristiano Lucarelli

SORRENTO (3-4-3): Del Sorbo; Todisco (dal 90′ Vitiello), Blondett, Fusco, Loreto; Cuccurullo (dal 90′ Bonavolontà), De Francesco, La Monica (dal 67′ Messori); Badje (dal 77′ Martignago), Ravasio, Vitale (dal 67′ Colombini). A disposizione: Marcone, D’Aniello, Di Somma, Petito, Panelli, Kone, Caravaca, Scala. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

ARBITRO: Il sig. Matteo Canci della sezione di Carrara

ASSISTENTI: Il sig. Nicola Morea della sezione di Molfetta e il sig. Vincenzo Abbinante della sezione di Bari

QUARTO UOMO: Il sig. Luca Tagliente della sezione di Brindisi

AMMONITI: 25′ Lorenzini (CAT), 27′ Loreto (SOR), 83′ Martignago (SOR), 92′ Popovic (CAT), 95′ Ravasio (SOR)

ESPULSI:

RETI: 42′ De Francesco (SOR)