Ufficiale, Catania-Sorrento domenica 14 maggio alle ore 16.00

Adesso è ufficiale. Catania-Sorrento si giocherà domenica 14 maggio alle ore 16.00, lo ha deciso la Lega Nazionale Dilettanti. La squadra rossazzurra quindi incontrerà nel prossimo weekend i rossoneri vincitori del girone G di Serie D. Mercoledì 17 maggio i rossazzurri incontreranno in trasferta la vincitrice dello spareggio tra Brindisi e Cavese, entrambe in vetta al girone H.

Catania-Sorrento al Massimino domenica: l’annuncio

Mancava solo l’ufficialità, che adesso è arrivata. Il Catania domenica 14 maggio disputerà l’ultima gara interna allo stadio Angelo Massimino. Avversario di giornata sarà la vincitrice del Girone G di Serie D: il Sorrento di Vincenzo Maiuri. Il match è in programma alle ore 16.00 proprio al Cibali, come aveva anticipato ai microfoni di CityZone il Direttore Generale degli etnei Luca Carra.

Quindi, la squadra di Giovanni Ferraro affronterà questo triangolare che vede le vincitrici dei tre gironi G-H-I. Dopo la gara contro il Sorrento, il Catania giocherà la seconda giornata in trasferta. L’avversario sarà o il Brindisi di Ciro Danucci o la Cavese, entrambe impegnate domenica 14 maggio con lo spareggio per la promozione in Lega Pro. I rossazzurri andranno mercoledì 17 maggio o a Cava de Tirreni (SA) o in proprio nel capoluogo pugliese per giocare l’ultima gara del Girone C della Poule Scudetto.