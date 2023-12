Catania-Sorrento, ricorso respinto dal TAR: si gioca a porte chiuse

Nulla da fare. Catania-Sorrento, in programma stasera alle ore 20.45, si giocherà a porte chiuse. Infatti, il TAR ha bocciato il ricorso presentato dalla società rossazzurra e quindi non sarà consentito al pubblico l’accesso allo Stadio “Angelo Massimino“. Una decisione arrivata a poche ore dal fischio d’inizio della gara.

Catania-Sorrento a porte chiuse: adesso è ufficiale

Catania-Sorrento, gara in programma stasera alle ore 20.45 e valida per la 18esima giornata di campionato, si disputerà senza pubblico. L’Osservatorio dopo gli scontri fuori dal Massimino in occasione del match di Coppa Italia Serie C contro il Pescara ha ritenuto che i rossazzurri debbano disputare la partita casalinga successiva a porte chiuse. Questa decisione è stata confermata lo scorso venerdì dal Prefetto di Catania.

Il Catania, nella giornata di sabato, ha presentato ricorso d’urgenza al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). La società di Pelligra ha ritenuto questa decisione di natura afflittiva e non legata all’ordine pubblico. Inoltre, il è spropositata in quanto pagano ben 14.000 abbonati, di certo non colpevoli di aver causato scontri.

Nonostante tutto, il TAR nella mattinata di oggi ha bocciato il ricorso in vista di Catania-Sorrento e la decisione è quella di disputare il match a porte chiuse. Quindi, non sarà possibile né acquistare biglietti né accedere all’impianto con regolare abbonamento.