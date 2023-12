Catania-Sorrento, gara a rischio porte chiuse: le ultime

Secondo quanto riportato sia sul quotidiano La Sicilia e dai colleghi di CalcioCatania.com, la gara interna in programma lunedì 18 dicembre alle 20.45 del Catania–Sorrento sarà con molta probabilità a porte chiuse. Non sono passati inosservati i disordini verificatisi fuori dallo stadio Angelo Massimino durante il match contro il Pescara. Le autorità competenti starebbero valutando questa massima punizione, oltre che vietare la trasferta di Benevento in programma sabato 23 dicembre alle ore 18.30 al “Vigorito”.

Catania-Sorrento: rischio porte chiuse e divieto di trasferta per Benevento

Si va verso una decisione drastica in vista delle ultime due gare del 2023 del Catania. Infatti, le autorità competenti starebbero valutando di chiudere al pubblico l’intero stadio “Angelo Massimino” in vista della gara contro il Sorrento. Il tutto è dovuto ai disordini fuori dal Cibali durante la gara di Coppa Italia Serie C contro il Pescara mercoledì scorso.

Ma la decisione non si limiterebbe a Catania-Sorrento. E’ a forte rischio anche la trasferta di Benevento. Nonostante il gemellaggio tra le due tifoserie con molta probabilità sarà vietata la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del “Vigorito” per i residenti nella provincia di Catania. Si attende il comunicato ufficiale per capire gli sviluppi futuri su questa vicenda.

