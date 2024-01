Catania, accordo raggiunto con Sturaro: le ultime

Il Catania sta preparando un super colpo di mercato. La dirigenza rossazzurra è al lavoro per chiudere la trattativa che porta in rossazzurro Stefano Sturaro. Il centrocampista classe 1993 è attualmente un giocatore del Karagümrük, club di Super Lig (Serie A turca) e secondo Gianluca Di Marzio il centrocampista ha accettato la proposta degli etnei. Adesso starà a Sturaro liberarsi della sua attuale squadra per ritornare in Italia.

Sturaro, dal primo gol in A al Catania al possibile approdo in rossazzurro dieci anni dopo

Il Catania sta per chiudere un super colpo di mercato. Dopo gli arrivi di Cicerelli, Kontek, Welbeck, Peralta, Costantino, Cianci e Celli, la dirigenza è al lavoro per portare Stefano Sturaro in rossazzurro. Il centrocampista classe 1993 con un lungo passato in Serie A con le maglie di Genoa, Juventus e Verona, adesso è pronto a sbarcare in Serie C. Il calciatore ligure, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, ha accettato la proposta degli etnei e adesso deve solo liberarsi dal suo attuale contratto con il Karagümrük.

Il destino, da un lato, ha voluto che le strade di Sturaro e il Catania presto o tardi si sarebbero incrociate. Infatti, il primo gol in Serie A del centrocampista è arrivato proprio contro i rossazzurri nel marzo 2014 in Genoa-Catania 2-0, con la seconda rete genoana siglata proprio da Sturaro. Ora a distanza di dieci anni il centrocampista potrebbe ritrovare i colori rossazzurri, però non più da avversario ma da calciatore etneo. Una coincidenza che solo uno sport come il calcio può regalare.