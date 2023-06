Catania, adesso è ufficiale: Luca Tabbiani è il nuovo allenatore

Luca Tabbiani è il nuovo allenatore del Catania F.C. A confermarlo è un comunicato stampa del club rossazzurro che ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Fiorenzuola. Tabbiani firmerà con i rossazzurri dopo il 30 giugno, dopodiché verrà presentato ufficialmente alla stampa e con lui tutto lo staff tecnico.

Catania, inizia l’era Tabbiani: il comunicato ufficiale

Il Catania ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Luca Tabbiani, ex allenatore del Fiorenzuola. Con la formazione piacentina l’allenatore ha tagliato ottimi traguardi con una promozione in Serie C e due salvezze consecutive proprio nel campionato di Lega Pro. Di seguito il comunicato ufficiale:

“Catania Football Club rende noto di aver definito l’intesa con il signor Luca Tabbiani, che nella stagione sportiva 2023/2024 assumerà la conduzione tecnica della prima squadra. Nato a Genova il 13 febbraio 1979, l’allenatore ha vissuto le prime esperienze in Serie C alla guida del Fiorenzuola. Luca Tabbiani sarà presentato ufficialmente alla stampa dopo la firma del contratto; nel corso della conferenza, saranno illustrati i dettagli dell’accordo e verrà ufficializzata la composizione dello staff.”

Con molta probabilità, come ribadito anche da Gianluca Di Marzio, Tabbiani firmerà con il Catania un biennale con opzione per il terzo. Novità sono attese anche per lo staff tecnico che coadiuverà il nuovo allenatore rossazzurro.