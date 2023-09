Catania, Tabbiani: “Picerno? Abbiamo necessità di fare risultato”

Il Catania di Luca Tabbiani si prepara ad affrontare il Picerno di Emilio Longo domani sera al Massimino alle ore 20.45. Una gara importante per i rossazzurri chiamati a vincere la prima gara della stagione 2023/24. In conferenza stampa pre-gara ha parlato proprio l’allenatore degli etnei sul momento dei suoi ragazzi e sul caso Palermo che ha preso banco proprio nelle ultime ore.

Tabbiani: “Palermo via? Ancora nulla di definitivo”

Ha parlato in conferenza stampa l’allenatore del Catania F.C. Luca Tabbiani in vista del match interno contro il Picerno in programma domani sera alle ore 20.45. In primo luogo l’ex Fiorenzuola ha parlato della situazione legata a Marco Palermo, in uscita dal club etneo come confermato dal DS Antonello Laneri: “Ha comunicato la sua volontà di andare via, al momento non c’è nulla di definitivo. Abbiamo un bel rapporto io e lui. Penso che sia una cosa che si possa risolvere. Sostituto? Non ne abbiamo ancora parlato con il direttore. Se dovesse rimanere, però, saremmo tutti contenti. La nostra priorità però, al momento, è la partita di domani. Abbiamo 42 giorni intensi dove faremo 11 partite, dobbiamo concentrarci sulla gestione delle forze. Chi riuscirà a lavorare meglio in questi giorni avrà dei benefici”.

Il punto sul Picerno, prossimo avversario di giornata

Tabbiani in conferenza ha parlato soprattutto del prossimo avversario di campionato, ovvero il Picerno di Emilio Longo. “Tutte le gare sono davvero difficili, c’è molto equilibrio nel campionato. Abbiamo la necessità di fare risultato, ma allo stesso tempo dobbiamo sapere che sarà un campionato molto complicato. Affrontiamo una squadra che gioca bene con un allenatore che stimo molto sia come persona che come professionista. L’anno scorso ha fatto un bel percorso, sono molto organizzati. Noi dobbiamo pensare a giocare come sappiamo”.

Tabbiani: “Ladinetti e Di Carmine stanno bene. Siamo arrabbiati per la sconfitta contro il Crotone”

In chiusura Luca Tabbiani si è concentrato su due singoli di questo Catania, ovvero Riccardo Ladinetti e Samuel Di Carmine. “Ladinetti è pronto. Io ragiono sempre sul collettivo, ognuno ha le sue caratteristiche. Tutti saranno utili per fare più punti possibili. Ha caratteristiche tecniche importanti. Può migliorare e ha una grandissima carriera davanti a se. Non esisteranno mai per me promossi e bocciati. Cercheremo sempre di lavorare per eliminare gli errori.”

“Samuel sta bene, ha lavorato bene ed è a posto anche fisicamente. Lui come Deli sono professionisti, hanno lavorato bene anche a casa. Devono mettere ancora sulle gambe ancora degli allenamenti con la squadra. E’ un giocatore determinante. A nessun allenatore e a nessuna squadra piace stare fermi. In questa settimana di sosta abbiamo lavorato bene. Abbiamo tanta rabbia dentro dopo la sconfitta di Crotone. Abbiamo la fortuna di rigiocare in casa magari con un finale diverso. Pressione o costruzione? Tutte e due”.

Poi Tabbiani chiude sulle indisponibilità in vista della gara contro il Picerno: “Silvestri titolare? Vedremo domani, ho un po’ di dubbi ma preferisco non rivelarli. Castellini è un ragazzo del 2003 che va aiutato dal gruppo e dallo stadio. E’ un giocatore di un’intelligenza calcistica incredibile. Bouah è in buone condizioni, ma una partita è pesante. Non è ancora pronto, ma fisicamente ha una struttura molto importante e ci darà una mano nel corso del campionato. Tranne Rapisarda e Dubickas, sono tutti disponibili“.