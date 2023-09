Catania, Tabbiani: “Casertana? Dobbiamo vincere per morale e autostima”

Il Catania è pronto a partire a Caserta per la delicata trasferta del “Pinto”. Contro la Casertana di Cangelosi i rossazzurri vogliono vincere per dare una sterzata decisiva a questo inizio di campionato con più ombre che luci. Nella consueta conferenza stampa pre-gara ha parlato Luca Tabbiani, l’allenatore degli etnei, proprio in vista del prossimo match di campionato.

Catania, Tabbiani: “Abbiamo lavorato serenamente in settimana”

Ha parlato in conferenza stampa al “Massimino” l’allenatore del Catania Luca Tabbiani, che si è soffermato sul momento in casa rossazzurra e sul prossimo avversario di giornata: “Contro il Foggia abbiamo retto bene e abbiamo provato a pareggiare. Si migliorerà strada facendo. Infermeria? Mi piacerebbe avere tutti a disposizione, per ora non ci sono grossi rientri. Rapisarda è quello più vicino al recupero. Dobbiamo sopperire a queste difficoltà. Rizzo? Ha una infiammazione al ginocchio. Io non sono medico ma da quel che mi dicono queste infiammazioni posso passare da un momento all’altro. Turnover? È inevitabile viste le tante partite.”

“Per adesso dobbiamo essere obiettivi e fare delle critiche costruttive. Adesso vogliamo tramutare i fischi in applausi. È stato un risultato contro il Foggia irreale. Non sembrava che il Catania dovesse capitolare. Abbiamo lavorato tranquillamente in settimana e vogliamo tramutare il nostro lavoro. Sento piena fiducia da parte della società, ci stanno dando una mano e nessuna squadra al mondo vince il campionato a Settembre. Noi dobbiamo mantenere l’equilibrio. Mi reputo un allenatore fortunato. Capisco che c’è la fretta di arrivare a qualcosa. Ma dobbiamo programmare in funzione delle caratteristiche dei singoli. Io ad esempio vedo che la squadra la vedo prontissima per domenica e per altri meno. Miglioreremo giocando.”

Tabbiani: “Mi sento responsabile della situazione. In questi giorni arriverà un portiere”

“Quaini in mediana davanti a Curado e Silvestri? Assolutamente, può essere una soluzione. La Casertana gioca sia col 4-3-3 che con il 3-5-2. Questa scelta può dare diverse soluzioni. Sull’ultimo passaggio dobbiamo migliorare in allenamento. Sì migliora volta dopo volta. I ragazzi sono fantastici in tutto, prestano sempre tanta attenzione. È una squadra forte e ci divertiremo. Non dobbiamo esagerare nelle critiche distruttive. Io rispetto tutti, capisco che conta il risultato. Ma l’identità serve anche per lavorare bene.”

“Mi sento responsabile della situazione. I ragazzi però devono avere con l’autostima alta. Io ho la sensazione che basta una piccola svolta per partire forte. La mia forza me la danno i ragazzi e per loro basta nulla per potere fare bene. Tutte le critiche spero che le rivolgiate sempre a me, i ragazzi non se le meritano. Caserta? Prima poi dovremo vincere. Un risultato positivo serve per fare bene, trovare autostima e non solo per la classifica. Chiarella? Sta crescendo tanto e siamo vicini al recupero. Portiere? Penso ne prenderemo uno in questi giorni. Zanellato è squalificato sia in campionato che in Coppa Italia. Ha comunque la possibilità di avere più possibilità di lavorare col gruppo“.