Catania, Tabbiani: “Foggia? Loro sono competitivi. Speriamo di vedere una bella partita”

Il Catania di Luca Tabbiani domani sera affronterà al “Massimino” il Foggia alle ore 20.45. La squadra rossazzurra vuole vincere davanti al proprio pubblico per dare seguito alla vittoria contro il Picerno e al pari esterno contro il Monopoli. In conferenza stampa ha parlato l’allenatore degli etnei in vista del prossimo match di campionato.

Catania, Tabbiani: “Vogliamo rivivere il boato del Massimino”

Il Catania si prepara ad affrontare la quinta gara di campionato. La squadra rossazzurra domani sera affronterà al “Massimino” il Foggia di Mirko Cudini. Tabbiani ha parlato in conferenza stampa proprio sul prossimo match dei rossoneri: “ Il Foggia è una squadra forte che non è arrivata in B solo nel finale. Hanno cambiato poco e sono certo che vedremo un altro Catania. Dobbiamo avere più coraggio nel palleggio. Loro sono competitivi e spero si possa vedere una partita bella. Abbiamo tutte le armi per poter fare risultato. Sono sicuro che i ragazzi hanno voglia di far vedere la prestazione contro Picerno e Crotone”.

“La difesa ha delle qualità importanti e concediamo poco. È un aspetto positivo da portarci avanti. Noi abbiamo il vantaggio di poter giocare al Massimino, ci da una grande energia. Il tifoso così caloroso come quello di Catania riesce a trasmettere delle emersioni anche a noi. Però non vinciamo perché ci chiamiamo Catania, vogliamo rivivere il boato del primo gol di Di Carmine contro il Picerno.”

Poi Tabbiani ritorna sulla gara di Monopoli: “L’analisi della gara di Monopoli è stata molto franca coi ragazzi . Abbiamo analizzato i motivi per conoscere i nostri errori e i meriti degli avversari. La squadra è umile e qualche battuta d’arresto può servirci per creare questa mentalità. Dobbiamo ricordarci che sono 11 ragazzi che per la terza volta stanno giocando insieme. Formazione? Faremo qualche cambio, faremo la rifinitura nel pomeriggio. Andremo ad affrontare un periodo molto difficile. La ricerca è quella di trovare l’intensità. C’è poco tempo per preparare una gara, dobbiamo avere la fortuna di trovare la formazione giusta che abbia le energie giuste. Domani sera troveremo ancora una volta un grande pubblico e questo servirà a caricare i ragazzi.“