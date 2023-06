Catania, inizia l’era Tabbiani: le prime immagini del suo arrivo in città

I primi fari della nuova stagione 2023/24 si sono appena accesi. Luca Tabbiani, nuovo allenatore del Catania F.C., è atterrato nella serata di giovedì 29 giugno all’Aeroporto di Catania “Vincenzo Bellini – Fontanarossa”. L’ex Fiorenzuola è stato accolto da una delegazione del club rossazzurro e da alcuni tifosi presenti al suo arrivo.

Tabbiani-Catania: ora inizia il bello tra mercato e preparazione estiva

L’era Tabbiani a Catania è appena iniziata. Il nuovo allenatore rossazzurro è stato accolto festosamente all’Aeroporto, accolto dagli abbracci del Responsabile della Comunicazione Angelo Scaltriti e dal DS Antonello Laneri. Appena sbarcato il nuovo mister non ha esitato ad indossare la sciarpa con i colori rossazzurri di rito. Ai microfoni ufficiali del club Tabbiani dichiara: “Sensazioni bellissime, ho visto un sacco di gente all’aeroporto. Qui c’è tanta passione della gente per il Catania. Ho avuto più colloqui con il DS e abbiamo discusso anche sui ragazzi che facevano parte lo scorso anno della rosa. Adesso incontrerò anche il vicepresidente Grella. A me piace una squadra che va a prendere palla il prima possibile. Dobbiamo essere propositivi con o senza la palla. Non vedo l’ora di iniziare.”

Ai microfoni della Lacasadic.com Tabbiani ha dichiarato di essere: “Contento? Tantissimo“. Una felicità che si intravede nello sguardo dell’allenatore, visibilmente emozionato per questa nuova avventura.

Credits foto: Lacasadic.com

Adesso per Luca Tabbiani e la dirigenza del Catania ci sarà molto lavoro da fare. Su tutti il primo argomento su cui ci sarà un confronto serrato è il calciomercato. Infatti fra meno di 24 ore inizierà la sessione estiva che durerà fino a settembre. Il club siciliano è al lavoro per allestire un organico di assoluto livello e per dare al nuovo allenatore una rosa competitiva in un girone C che si prevede di fuoco.

Settimana prossima dovrebbe esserci la conferenza stampa di presentazione di Tabbiani e del suo staff. Il vice sarà Michele Coppola, che è stato al fianco dell’allenatore anche a Fiorenzuola. Confermati i ruoli di Matteo Tomei (allenatore dei portieri) e di Emanuele Catania (collaboratore tecnico). C’è anche un ritorno in casa rossazzurra nello staff: Armando Pantanelli, che questa volta vestirà nei panni di Team Manager. Ancora da definire i ruoli di Michele Zeoli e di Marco Biagianti, presenti invece nel vecchio staff di Giovanni Ferraro.

Adesso è veramente tutto pronto, l’era Tabbiani può iniziare per far volare il Catania più lontano possibile.