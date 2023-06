Tra futuro e programmazione: Tabbiani profilo giusto per guidare il Catania? – Hashtag Rossazzurri Talk #1

Il Catania F.C. tassello dopo tassello prepara e programma la nuova stagione in Lega Pro. I primi passi sono stati il cambio di denominazione, utile ai fini dell’iscrizione in Serie C, ed è ancora in ballo la scelta dell’allenatore. Le percentuali di scelta della società rossazzurra pendono vertiginosamente su Luca Tabbiani, ex allenatore del Fiorenzuola.

Una scelta su un candidato giovane come Tabbiani ha diviso gran parte la tifoseria. La scelta di una figura con poca esperienza preoccupa una frangia dei supporters etnei. Altri invece sostengono che un profilo del genere possa essere una scommessa vincente su cui gettare le basi per un brillante futuro.

Una scelta quella di Tabbiani che però ancora non è ancora sicura al 100% visto che non è pervenuto alcun comunicato ufficiale da parte della società. Chiaramente in queste settimane Pelligra, Grella, Laneri e Bresciano hanno valutato parecchi profili. Da Ivan Javorcic a Domenico Toscano fino anche a Paolo Bianco, che nella giornata di ieri ha firmato con il Modena in Serie B.

Chiaramente la scelta dell’allenatore sarà cruciale anche per capire quale tipologia di calciomercato vorrà fare il Catania e quali giocatori funzionali prendere alla causa. Bisogna anche capire quali elementi rosa 2022/23 confermare o meno. Inoltre, la società rossazzurra ha già deciso, secondo molte testate locali, la sede del ritiro estivo, ovvero a Zafferana Etnea (CT). Scartate, quindi, l’ipotesi Gangi (PA) o in Calabria a Camigliatello.

Nel corso della diretta, ospiti insieme al conduttore Federico Rosa, interverranno Gianluca Virgillito (giornalista di CiakTeleSud e Catania Today), Annapia Panassidi (giornalista di SportItalia) e a Giorgio Angelo Pietro Grasso (ex giornalista di TuttoC.com) verranno affrontate tutte queste tematiche legate al Catania F.C.

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!