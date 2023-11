Rivoluzione Catania, chi sarà il successore di Tabbiani? – Hashtag Rossazzurri #10

Rivoluzione Catania. Questo è l’unico titolo che si può dare in una situazione simile. Nelle scorse ore sono stati sollevati dal proprio incarico l’allenatore Luca Tabbiani insieme al suo staff tecnico e il direttore sportivo Antonello Laneri. Il Vicepresidente Grella, inoltre, non ha escluso provvedimenti verso qualche altro membro dello staff tecnico o addirittura tra i calciatori.

Al momento, al posto di Tabbiani, ci sarà Michele Zeoli. L’ex difensore rossazzurro, già lo scorso anno vice di Giovanni Ferraro, ritorna sulla panchina rossazzurra. La sua grinta e la sua tenacia sono la panacea giusta al momento per rimettere momentaneamente la chiesa al centro del villaggio. Ma può bastare? Assolutamente no.

La dirigenza rossazzurra è alla ricerca del nuovo allenatore. La scelta sembra ricadere su tre profili: Rolando Maran, Cristiano Lucarelli e Ivan Javorcic. Il primo è favorito oltre ad avere un curriculum più prestigioso, il secondo è il profilo più appetibile, il terzo è uno di quelli più apprezzati da Grella. Nei prossimi giorni la scelta ricadrà probabilmente tra uno di questi tre allenatori.

Fari puntati anche sulla figura del nuovo DS. Dopo l’addio di Laneri, potrebbe approdare a Catania Daniele Faggiano, profilo particolarmente apprezzato da Pelligra e Grella. Occhio anche a Lovisa e Leone, altre figure particolarmente apprezzate dalla dirigenza rossazzurra. Saranno ore caldissime e presto ci saranno moltissime novità.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Pietro Agoglia (Gianlucadimarzio.com) e Claudio Cutuli (News Catania)

