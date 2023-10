Serie C, Catania-Taranto 1-0: la risolve al 66′ una rete di Di Carmine

Il Catania vince di cuore con una prestazione gagliarda. La decide una rete di Samuel Di Carmine al 66′, un gol che ha fatto esplodere i 16.000 del Massimino. Vittoria che porta a quota 11 la squadra di Tabbiani, agganciando proprio i ragazzi di Ezio Capuano.

Di Carmine fa esplodere i 16.000 del Massimino: il Catania batte il Taranto

Un Catania tutto grinta e cuore batte senza poche difficoltà il Taranto di Ezio Capuano. Finisce 1-0 al Massimino grazie alla quinta rete stagionale di Samuel Di Carmine che, dopo un’ottima spizzata di Marsura, di testa insacca alle spalle di Vannucchi. Tre punti ottenuti però con tanta sofferenza vista ancora una condizione di squadra non proprio ottimale.

E’ ancora un singolo a sbloccare la partita, se non il migliore in campo. Oltre al gol Di Carmine è, insieme a Chiricò, a trascinare i rossazzurri in campo. Da sottolineare anche l’ingresso di Giuseppe Rizzo, capitano di questa squadra e leader in mezzo al campo. Da rivedere però ancora la prestazione intravista nel primo tempo, apparsa troppo lenta e compassata. Però una vittoria serviva per dare ossigeno ad una classifica avara di punti. Adesso l’imperativo è dare seguito e continuità per iniziare la risalita.

Catania-Taranto 1-0: tabellino e pagelle

CATANIA (4-4-2): Bethers 6,5; Bouah 6,5, Castellini 6, Curado 6, Mazzotta 6; Chiricò 6,5 (dal 82′ Dubickas s.v.), Ladinetti 5,5 (dal 61′ Rizzo 6,5), Zammarini 6,5, Marsura 6 (dal 82′ Zanellato s.v.); Di Carmine 7 (dal 82′ Sarao s.v.), Bocic 6,5 (dal 70′ Lorenzini s.v.). A disposizione: Albertoni, Rapisarda, Maffei, Chiarella. Allenatore: Luca Tabbiani 6,5

TARANTO (3-5-2): Vannucchi 6,5; De Santis 5,5, Antonini Lui 6,5, Riggio 5,5; Mastromonaco 6 (dal 74′ Bifulco s.v.), Romano 6 (dal 74′ Samele s.v.), Calvano 6, Zonta 6 (dal 46′ Fiorani 5,5), Panico 5,5 (dal 46′ Ferrara 6); Kanouté 6, Cianci 6,5. A disposizione: Loliva, Di Serio, Enrici, Hysaj, Heinz, Kondaj, Capone, Bonetti, Papaserio. Allenatore: Ezio Capuano 5,5

ARBITRO: Il sig. Eugenio Scarpa della sezione di Collegno

ASSISTENTI: Il sig. Ferdinando Pizzoni della sezione di Frattamaggiore e il sig. Giuseppe Cesarano della sezione di Castellammare di Stabia

QUARTO UOMO: Il sig. Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia

AMMONITI: 43′ De Santis (TAR); 87′ Sarao (CAT)

ESPULSI:

RETI: 65′ Di Carmine (CAT)