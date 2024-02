Catania, Tello: “Il Taranto ci ha messi in difficoltà, nel secondo tempo è mancata la cattiveria”

Il Catania di Cristiano Lucarelli perde ancora. Il Taranto si impone per 1-0 con la rete all’11’ siglata da De Marchi dopo una mischia in area piccola. A fine gara in mix zone ai microfoni di Globus Television ha parlato Andrès Tello, centrocampista rossazzurro arrivato a gennaio dal Benevento.

Tello: “Nel secondo tempo si è vista la personalità di questa squadra”

Il Catania non riesce a dare continuità al bel successo contro la Juve Stabia. I rossazzurri cadono allo “Iacovone” grazie alla rete di De Marchi all’11’. Ai microfoni di Globus Television in mix zone ha parlato solo Andrès Tello, centrocampista colombiano ex Benevento e Juventus. “Purtroppo il primo tempo il Taranto con tante pallonate e calcio sporco ci ha messi in difficoltà. – spiega il giocatore dei siciliani – Ci hanno fatto un gol che non ci aspettavamo e che è stato fortuito. Nel secondo tempo ci è mancata la cattiveria per fare gol. Le occasioni le abbiamo create. Purtroppo non siamo riusciti a segnare.”

“Nella ripresa – ribadisce Tello – ci siamo fatti vedere spesso ed eravamo sempre nel momento giusto e nello spazio giusto. Purtroppo il Taranto ha difeso bene. Sicuramente ci manca la costanza nei risultati e la troveremo in casa coi nostri tifosi e col loro sostegno. Nel secondo tempo si è visto il carattere di questa squadra per giocare a calcio. La personalità e il carattere non sono mancati”.