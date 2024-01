Catania, testa al mercato: Welbeck e Cicerelli i primi acquisti – Hashtag Rossazzurri il Talk #17

Nuovo anno, nuovo capitolo da scrivere per il Catania di Ross Pelligra, impegnato in un difficile campionato di Serie C. Le grosse ambizioni portate avanti dalla società e dalla tifoseria portano il club etneo ad affacciarsi a questa finestra di calciomercato con grande interesse ed attenzione.

L’obiettivo? Rinforzare la rosa per cercare di essere ancora più competitivi in questa seconda metà di stagione. Cristiano Lucarelli già da oggi 2 gennaio può contare su due nuovi innesti. Stiamo parlando di Emanuele Cicerelli e di Nana Welbeck. Il primo è stato già avvistato al “Massimino” contro il Sorrento lo scorso 18 dicembre ed è pronto a rinforzare l’attacco dei rossazzurri. L’esterno offensivo vanta 142 presenze in Serie B e ben 82 in Lega Pro.

Per Welbeck si tratta di un ritorno. Il centrocampista ha già indossato la maglia del Catania dal 2019 al 2021, con uno score di 2 reti in 54 presenze. Il ghanese ha già rescisso con il Catanzaro e domani sarà in Sicilia per firmare. Ma non è finita qui. I rossazzurri sono in cerca di due punte e un difensore. Per l’attacco si parla di Rocco Costantino ed Ernesto Starita, mentre per la difesa Grella predilige per Adorni del Brescia. Se dovesse sfumare quest’ultimo pronto Kontek, altro pupillo di Lucarelli avuto già a Terni. Il sogno resta sempre quello di Cesar Falletti, che potrebbe lasciare proprio la Ternana nelle prossime settimane.

