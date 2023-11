Lucarelli, Bouah(na) la prima: il Catania ritorna a vincere

Un Catania grintoso e determinato ritrova la vittoria dopo un mese al “Massimino”. Un successo da batticuore contro la Turris e arrivato soltanto al 97′ con una rete di testa di Devid Eugene Bouah. Si tratta della prima vittoria dell’era Lucarelli, tornato per la terza volta in casa rossazzurra.

Catania, due gol su calcio d’angolo di due difensori

Se c’è una novità della prima in panchina di Cristiano Lucarelli con il Catania è sicuramente la nota positiva di ben due reti dei difensori. Al 39′ prima segna Marcos Curado e poi al 97′ Devid Bouah, entrambi su due splendidi assist di Cosimo Chiricò. Mai in tredici partite di campionato i rossazzurri sono andati in gol con difensori o centrocampisti, questo segna un cambio di passo in positivo in fase realizzativa.

Il boato del Massimino alla rete del 2-1 è assordante. Una vittoria che serviva per morale, classifica e autostima. Tre punti che mancavano al Cibali dal 22 ottobre contro il Taranto, quando già la panchina di Luca Tabbiani scricchiolava pericolosamente.

Nel destino del 90′: Lucarelli vince la sua prima partita all’esordio in campionato col Catania

Per chi crede nel destino sicuramente questa vittoria del Catania contro la Turris ha un sapore abbastanza particolare. Intanto, si tratta della prima vittoria in campionato all’esordio per Cristiano Lucarelli con i rossazzurri. Infatti, nel 2017/18 l’allenatore livornese pareggia alla prima giornata contro il Fondi (in gol Curiale e De Sousa) e nel 2019/20 solo 1-1 con il Bisceglie (gol di Mbendé ed Ebagua).

Questo gol di Bouah però, se vogliamo, riavvolge il filo al 1 marzo 2020. Si tratta dell’ultima gara casalinga di Serie C di Lucarelli a Catania contro la Vibonese. Gli etnei vincono proprio al 90′ con una rete di Mazzarani e subito dopo qualche giorno vi sarà il lookdown e l’interruzione del torneo di C fino ai playoff e alle sfide contro Virtus Francavilla e Ternana. Altra considerazione: il 18 novembre 2017 i rossazzurri espugnano il “Menti” con una rete nel finale sempre di Mazzarani. Nella stessa data ma sei anni dopo, arriva un’altra grande vittoria in zona Cesarini.

Testa al Giugliano e dare continuità

Adesso l’imperativo categorico del Catania di Lucarelli è dare continuità subito a Giugliano. Non è più ipotizzabile non dare seguito alle vittorie. Perché? Per risalire in classifica la squadra rossazzurra deve ottenere quanti più punti possibili, sono ancora troppo pochi i 18 degli etnei raccolti in 14 gare.

Poi, in secondo luogo, è necessario mandare un segnale di forza chiaro al campionato. Il Catania c’è ed è vivo più che mai. La riconcorsa verso la Serie B di Cristiano Lucarelli e del suo Catania è iniziata il 18 novembre 2023? Ai posteri l’ardua sentenza, ma il “Liotru” così può fare solo sognare.