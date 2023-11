Serie C, Catania-Turris 2-1: rossazzurri da pazzi e vittoria al 97′ con il gol di Bouah

Il Catania di Lucarelli vince per 2-1 contro la Turris di Bruno Caneo vincendo al 97′ con la prima rete in rossazzurro di Devid Bouah. Al 39′ sblocca la gara Curado e al 75′ pareggia per i campani De Felice.

Una partita stregata ma alla fine il Catania vince nei minuti di recupero

Un Catania da pazzi al Massimino vince una gara da batticuore al 97′. Devid Eugene Bouah, il migliore in campo dei rossazzurri, segna il gol vittoria. Cristiano Lucarelli corre sotto la curva nord ad esultare con i suoi giocatori e festeggiando insieme ai 16.000 del Massimino. Un successo non senza poche emozioni. Al 39′ arriva il primo gol degli etnei con Curado su azione da calcio d’angolo. Poi tante le occasioni non capitalizzate dagli etnei che non riescono a chiudere la partita. Gol sbagliato, gol subito. La legge del calcio punisce i rossazzurri al 75′ con De Felice che segna la rete del pari. Proprio nell’ultima azione il Catania segna e il Cibali crolla in mare di gioia e di applausi. Un sabato finalmente felice dopo un inizio non brillante di stagione.

Catania-Turris 2-1: tabellino e pagelle

CATANIA (4-3-3): Bethers 6; Bouah 7,5, Silvestri 6,5, Curado 7, Mazzotta 5 (dal 79′ Castellini s.v.); Zammarini 6,5 (dal 90′ Zanellato s.v.), Quaini 6, Rocca 6,5 (dal 79′ Deli s.v.); Chiricò 6,5, Di Carmine 6 (dal 79′ Sarao s.v.), Marsura 6 (dal 71′ Bocic s.v.). A disposizione: Livieri, Rapisarda, Lorenzini, Castellini, Maffei, Deli, De Luca, Chiarella, Sarao, Dubickas, Bocic. Allenatore: Cristiano Lucarelli 7

TURRIS (3-4-3): Fasolino 6; Esempio 6, Cocetta 5,5, Burgio 5,5; Saccani 6, Scaccabarozzi 5,5, Franco 5 (dal 46′ Pugliese 5,5), Contessa 5,5; Giannone 5,5, Maniero 5 (dal 71′ De Felice 7), D’Auria 5,5 (dal 79′ Miceli s.v.). A disposizione: Iuliano, Pagno, Frascatore, Onda, D’Alessio, Maestrelli, Primicile, Matera, Cum, Pugliese, Guida, Pavone, Nocerino. Allenatore: Bruno Caneo 6

ARBITRO: Il sig. Valerio Vogliacco della sezione di Bari

ASSISTENTI: Il sig. Giorgio Ravera della sezione di Lodi e il sig. Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona

QUARTO UOMO: Il sig. Dario Madonia della sezione di Palermo

AMMONITI: 64′ Cocetta (TUR), 66′ Maniero (TUR), 85′ Sarao (CAT), 90′ Zanellato (CAT)

ESPULSI:

RETI: 39′ Curado (CAT), 75′ De Felice (TUR), 90+7′ Bouah (CAT)