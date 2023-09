Catania, ufficiale il ritorno di Silvestri. Accordo con Deli a centrocampo

Si è chiusa la sessione di calciomercato per tutte le squadre professionistiche. Proprio sul gong finale i rossazzurri hanno piazzato due colpi d’autore, oltre che tre ufficialità. La prima è il ritorno in Sicilia di Tommaso Silvestri, il quale ha vestito questa maglia del 2018 al 2021. Le altre due riguardano Giuseppe Giovinco e Michele Somma. Il primo si è accasato alla Virtus Francavilla e il secondo ha risolto il proprio contratto con il club etneo. Inoltre, Gianluca Di Marzio dà per fatto l’affare che porta a Francesco Deli, centrocampista svincolato classe 1994.

Catania, ufficiale il ritorno di Tommaso Silvestri: la nota del club rossazzurro

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Modena FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Silvestri, nato a Dolo (Venezia) il 26 ottobre 1991. In gialloblù, nelle ultime stagioni, l’esperto difensore centrale ha conquistato dapprima la promozione in B e sommato successivamente 30 presenze nella serie cadetta. Dal 2018 al 2021, con il Calcio Catania, Silvestri ha collezionato 105 presenze realizzando 5 reti. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha indossato in avvio di carriera le maglie dell’Esperia Viareggio e del Casale, approdando successivamente alla Spal. Con la società ferrarese, dal 2013 al 2017, ha guadagnato dapprima l’accesso alla Lega Pro Unica, quindi la promozione in B nel 2016 ed infine ha contribuito allo storico ritorno dei biancazzurri in Serie A. Al suo attivo anche un’esperienza con il Trapani.”

Ai saluti Michele Somma e Giuseppe Giovinco

Non solo arrivi, ma anche cessioni. Il Catania nell’ultimo giorno di mercato ha lavorato anche sul fronte cessioni. In uscita in casa rossazzurra c’erano sia Michele Somma che Giuseppe Giovinco. Per il difensore ex Palermo è avvenuta la risoluzione consensuale del contratto mentre il secondo è stato ceduto alla Virtus Francavilla. Di seguito il comunicato del club:

“Catania Football Club rende note la risoluzione consensuale del legame contrattuale con Michele Somma e la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Giuseppe Giovinco, che indosserà la maglia della Virtus Francavilla. Ad entrambi i calciatori, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali.”

Catania, accordo con Francesco Deli: le ultime

Il Catania nella giornata di ieri ha chiuso un’altra grande operazione. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, i rossazzurri hanno chiuso per portare in Sicilia Francesco Deli, centrocampista classe 1994.

Attualmente il calciatore è svincolato, quindi non è legato a nessun club e si aspetta solo il comunicato ufficiale. In carriera Deli ha vestito le maglie del Foggia, del Pordenone, della Cremonese e della Paganese.