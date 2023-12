Catania, pari amaro contro la Virtus Francavilla ma la squadra è viva più che mai

“La partita più difficile“. L’aveva definita così Cristiano Lucarelli nella conferenza pre-partita la gara interna contro la Virtus Francavilla. Così è stato, la squadra rossazzurra non è andata oltre l’1-1 contro i pugliesi allenati da Roberto Occhiuzzi, che vanno in gol al 22′ con Artistico. Per il Catania realizza la rete del pari al 76′ Giuseppe De Luca, con la prima rete in C con la maglia etnea. Un pari che sta stretto ma che lascia ottimi segnali di ripresa in vista dei prossimi impegni.

Rammarico per il pari ma ottima reazione e prestazione nei 90′

C’è grande rammarico in casa Catania per non aver centrato la terza vittoria consecutiva. Però se traiamo le somme da questo 1-1 interno contro la Virtus Francavilla possiamo dire che nel complesso i rossazzurri meritavano i tre punti. E’ stato un assedio per 95 minuti verso la porta difesa ottimamente dal portiere ospite Forte, che ha compiuto ottimi interventi in tutta la gara.

L’atteggiamento guerriero e una “cazzima” sempre viva fanno parte del leitmotiv di questa squadra che non si arrende mai. Se c’è da recriminare ci sono i tanti errori sotto porta da parte degli attaccanti. Il Catania poteva capitalizzare già molto prima del 76′ con Dubickas e Marsura, non prontissimi davanti a Forte.

Catania, il magic moment di De Luca: secondo gol al Massimino per la “zanzara”

La “zanzara” continua a pungere al Massimino. Contro la Virtus Francavilla Giuseppe De Luca trova il secondo gol consecutivo in casa dopo la rete in Coppa Italia Serie C contro il Crotone. Per l’ex Atalanta e Varese è arrivato il primo gol in Lega Pro con la maglia rossazzurra dopo i 7 realizzati in Serie D sotto l’Etna.

Oltre al gol importantissimo che ha salvato i ragazzi di Lucarelli da una sconfitta immeritata, la prestazione nel complesso dell’attaccante è buona. Dà vivacità in avanti, crea superiorità e spesso è una mina nel fianco per le difese avversarie. Può essere l’arma in più di questo Catania, una squadra che cerca una soluzione immediata per risalire la classifica.

Testa al Messina, una partita dal sapore speciale per Lucarelli

Adesso subito testa a sabato sera. Al “Franco Scoglio” ad attendere i rossazzurri c’è il Messina di Giacomo Modica in un caldissimo derby siciliano. I giallorossi vogliono dare continuità alla bella vittoria di Teramo contro il Monterosi Tuscia per 2-0 e adesso vogliono tornare a vincere in casa.

Ma il Catania è un avversario tosto da affrontare e che soprattutto vuole fare più punti possibili per cercare di risalire una classifica fin troppo deficitaria per la qualità della rosa. Per Cristiano Lucarelli è una partita dal sapore speciale, perché è stato allenatore del Messina nella stagione 2016/17 e per la prima volta tornerà al San Filippo da avversario.