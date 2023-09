Catania, grande vittoria contro il Picerno e focus sul Monopoli – Hashtag Rossazzurri il Talk #3

Torna in campo domani sera il Catania F.C. dopo la bella vittoria ottenuta domenica scorsa contro il Picerno. Al “Simone Vito Veneziani” i rossazzurri affronteranno il Monopoli, ancora a secco di vittorie in tutto il torneo.

Sicuramente la prima vittoria ottenuta al Massimino dai ragazzi di Luca Tabbiani ha fatto comprendere cosa voglia dire giocare a Catania. Dalla presenza di una vasta mole di pubblico che si vede solo in categorie superiori alla pressione e al margine di errore ridotto. Quel che è certo è il grande entusiasmo che aleggia sui rossazzurri e cresce molto l’aspettativa per un esito positivo di questo campionato.

Però ora l’avversario di giornata è il Monopoli. Una squadra sicuramente affamata di punti e di riscatto, visto l’inizio non proprio brillante. In casa i biancoverdi hanno pareggiato 2-2 contro il Monterosi alla seconda giornata (la prima è stata rinviata contro la Casertana) e lo scorso weekend sono stati sconfitti in trasferta dal Potenza. I pugliesi quest’anno sono allenati da Francesco Tomei, ex vice di Eusebio Di Francesco nelle esperienze di Roma, Verona, Lecce e Pescara.

Ma ora da dove può riprendere il suo cammino il Catania? Sicuramente dai gol di Samuel Di Carmine. La doppietta contro il Picerno ha fatto impazzire di gioia il Massimino e sicuramente vuole ripetersi anche nelle prossime giornate. Ma quello che sicuramente convince di più i tifosi rossazzurri è il gioco della squadra di Tabbiani, spumeggiante e offensivo ma guardingo e attento in determinanti momenti della gara.

Di questo e di molto altro ancora ne parleremo in diretta nella nostra consueta rubrica Hashtag Rossazzurri il Talk. Insieme al conduttore Federico Rosa, ci saranno anche Giorgio Grasso (opinionista) e i giornalisti Edoardo Barbera (Il Podcast dell’Elefante) e Luca Guerra (Telesveva e Gianlucadimarzio.com).

A questo punto non ci resta che darvi appuntamento a questa sera! Ci vediamo alle ore 19.00 con la nostra prima visione, trasmessa sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale Youtube, e sui nostri altri canali social. Non mancate!