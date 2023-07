Catania, pronto biennale per Roberto Zammarini

Il Catania non si ferma sul fronte mercato. Il vicepresidente Grella e il DS Laneri sono al lavoro per rinforzare la squadra rossazzurra in vista del prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto riporta Lacasadic.com per Roberto Zammarini, centrocampista rimasto svincolato dal Pordenone, è pronto a firmare un biennale con gli etnei.

Alla scoperta di Zammarini: leader ex Pordenone pronto a dare tutto per il Catania

Il Catania sta per chiudere un altro grande colpo. Sembra davvero fatta per Roberto Zammarini, centrocampista classe 1996 rimasto svincolato dal Pordenone. Il giocatore, secondo quanto riporta Lacasadic.com, è pronto a firmare coi rossazzurri un biennale fino a giugno 2025. Il giocatore vanta 158 presenze, 13 reti e 11 assist coi neroverdi friulani tra Serie B e C.

Inoltre, è anche un giocatore duttile che può ricoprire in campo sia il ruolo da trequartista che centrocampista di destra e terzino destro, oltre che il suo ruolo naturale da centrale. Sicuramente un elemento di grande utilità per la squadra di Luca Tabbiani (la cui presentazione è stata rinviata a giorno 21/07 alle ore 11.00) che è pronta ad accogliere Zammarini per un centrocampo di qualità che deve aiutare la squadra soprattutto nella fase offensiva.

Inoltre, in settimana è previsto l’arrivo in città di Ladinetti, ex Cagliari che è pronto a firmare un triennale coi rossazzurri e di Michele Rocca, anche lui rimasto svincolato dal Novara.