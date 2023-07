Catania, ufficiale l’arrivo di Roberto Zammarini

Altro colpo in entrata per il Catania. Roberto Zammarini è un nuovo giocatore rossazzurro. Il centrocampista classe 1996, reduce dagli anni passati al Pordenone, e nativo di Casalmaggiore si unirà già da domani al ritiro pre-campionato guidato da Luca Tabbiani.

Catania: ufficiale il colpo Zammarini, l’annuncio

Zammarini è del Catania. Un grande acquisto da parte della società rossazzurra che piazza un’altra bella pedina per la squadra di Luca Tabbiani. Il centrocampista classe 1996 ha vestito le maglie di Mantova, Pisa e soprattutto Pordenone, squadra con cui ha disputato due stagioni da protagonista in Serie B.

Adesso Zammarini è pronto per questa nuova avventura a Catania in un nuovo scenario tutto da vivere. Di seguito il comunicato della società rossazzurra:

“Catania Football Club comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Zammarini, nato a Casalmaggiore (Cremona) il 5 luglio 1996. Cresciuto nel settore giovanile del Mantova, il centrocampista ha disputato i primi tornei della sua carriera in Lega Pro con il club lombardo. Dal 2017 al 2023, ha indossato le maglie del Pisa e del Pordenone, tra B e C, contribuendo nel 2018/19 alla promozione di entrambe le formazioni dalla terza serie al torneo cadetto: nella prima parte della stagione collezionò 15 presenze e 1 rete in nerazzurro nel girone A, nella seconda garantì altrettanto in neroverde nel girone B. Con i friulani, vinse inoltre la Supercoppa di Serie C. Zammarini conta 266 presenze e 22 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali.”