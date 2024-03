Catania, Zeoli: “Padova signora squadra. Gara che ci dà adrenalina”

Martedì alle 20.00 il Catania affronterà in finale di Coppa Italia Serie C il Padova di Vincenzo Torrente. La squadra rossazzurra per la gara d’andata è già in partenza verso il Veneto per disputare la gara d’andata. Ha già parlato Michele Zeoli che si è soffermato sul momento dei suoi ragazzi pronti ad un impegno storico per il club.

Zeoli: “Recuperiamo qualche giocatore. Non vogliamo deludere i tifosi”

Il Catania di Michele Zeoli è pronto ad un’appuntamento importante contro il Padova per la finale di Coppa Italia Serie C. Ha parlato l’allenatore rossazzurro sulla sfida dell’Euganeo soffermandosi sul momento della squadra: “Ci sono buone sensazioni, i ragazzi avvertono l’importanza della partita e la finale di un trofeo importante. – dichiara Zeoli – Ci siamo guadagnati questo evento tutti insieme e in cui hanno partecipato tanti calciatori, anche quelli che non sono più al Catania. Se andiamo un po’ a vedere c’è stato bisogno di tanta unione per raggiungere questa finale. Il Padova è una signora squadra. Recuperiamo qualche giocatore, vediamo se dall’inizio o a partita in corso. I tifosi rossazzurri all’Euganeo? Non è una sorpresa per noi, oggi ho parlato coi ragazzi.”

“Oltre a discutere sulla partita – prosegue Zeoli – ho anche detto loro l’importanza che può avere per i tifosi presenti a Padova che saranno tanti, ma anche per chi resterà a Catania e chi ci segue da fuori. Non vogliamo deludere i tifosi e continuare questo sogno. Mi aspetto una partita con tante situazioni dove soffriremo. Abbiamo preparato qualcosa per metterli in difficoltà. Affronteremo due gare e questo deve essere sempre nella testa dei nostri calciatori. La data del 19 marzo è simbolica perché corrisponde all’anniversario della promozione in C a Caltanissetta contro il Canicattì. Dunque, vediamo un senso di continuità ad un anno di distanza quando ci si va a giocare un trofeo importante. A livello fisico abbiamo rivisto il secondo tempo contro l’Audace Cerignola perché le cose negative si devono rivedere e affrontarle di petto. L’entusiasmo di questa partita e la presenza dei nostri tifosi ci dà adrenalina che i ragazzi possono portare in campo nei 90 minuti.”