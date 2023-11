Verso Catania-Picerno, Zeoli: “Abbiamo lavorato sulla testa dei giocatori”

Ha parlato in vista di Catania-Picerno l’allenatore Michele Zeoli, al suo esordio stagionale in panchina dopo l’esonero di Luca Tabbiani. L’ex giocatore rossazzurro ha parlato in sala stampa sul momento della squadra dopo la sconfitta di Potenza e sulla sfida di Coppa Italia Serie C contro il Picerno. Out per la sfida Bocic, Chiricò e Rocca oltre agli infortunati Livieri e Di Carmine.

Zeoli: “Rocca, Bocic e Chiricò non convocati ma disponibili da giovedì”

Il Catania affronterà mercoledì alle ore 20.45 il Picerno di Emilio Longo, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C. I rossazzurri sono affidati momentaneamente a Michele Zeoli, subentrato a Tabbiani dopo l’esonero di domenica. “Abbiamo lavorato molto sulla testa dei giocatori. – dice Zeoli – I ragazzi hanno fatto una rifinitura importante. Ho visto un gruppo voglioso di dimostrare le loro qualità, è una squadra forte. Ho avuto modo di apprezzare questa squadra quando Tabbiani mi chiamava in campo per fare delle contrapposizioni con i ragazzi della primavera. Sono fiducioso, ho cercato di lavorare sulla testa dei ragazzi. Rocca, Bocic e Chiricò hanno dei piccoli acciacchi ma da giovedì saranno a disposizione e li abbiamo preservati considerando le partite ravvicinante e il tour de force a cui è stato sottoposto il Catania. Il tifoso vuole vedere alcune cose determinate, io ho fatto da tramite coi giocatori e spero che loro faranno la loro parte. ”

Poi l’allenatore rossazzurro chiosa sul prossimo avversario, ovvero il Picerno di Emilio Longo. “I ragazzi possono fare di più. Li ho visti allenare ed è una squadra forte. La partita di domani cade a pennello, affrontando questi momenti alla lunga si diventa più forti. Il Picerno? È una squadra che mi ha lasciato con grandi impressioni positive nonostante la sconfitta. Domani mi aspetto una grande compattezza di squadra perché ci saranno dei momenti difficili. La squadra di Longo la rispettiamo, ma siamo pronti. La Coppa Italia è una partita importante da affrontare, a Catania non è concesso perdere nemmeno un’amichevole“.