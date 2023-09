Coppa Italia Serie C: è subito derby Catania Messina

Giornata di comunicazioni ufficiali per la Lega Pro. Infatti sono usciti anche i sorteggi per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C che si disputeranno tra il 3, 4 e 5 ottobre 2023 in infrasettimanale. Il Catania di Luca Tabbiani sfiderà al Massimino il Messina di Giacomo Modica.

Coppa Italia Serie C: Catania Messina al primo turno

Inizia col botto la Coppa Italia Serie C per il Catania di Luca Tabbiani. Al Massimino è atteso il Messina di Giacomo Modica, in un derby molto sentito da entrambe le parti e che torna a distanza di 2 anni. Ma come funziona questa competizione? Questa sfida sarà valida per il Primo Turno Eliminatorio e la vittoria vale il passaggio al turno successivo. Tutte le squadre di Lega Pro sono coinvolte.

Se nei 90 minuti persiste una situazione di parità si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Di seguito tutti i raggruppamenti di questo Primo Turno Eliminare di Coppa Italia Serie C: