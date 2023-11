Rivoluzione Catania, via Tabbiani, il suo staff tecnico e il DS Laneri

Era nell’aria ma a Catania adesso è tempo di rivoluzione. Nel pomeriggio di oggi sono stati sollevati dall’incarico l’allenatore Luca Tabbiani, il suo vice Michele Coppola, il preparatore atletico Paolo Bertoncini e il Direttore Sportivo Antonello Laneri.

Catania, è rivoluzione: saltano Tabbiani e Laneri

Una sconfitta che ha lasciato pesanti strascichi in casa Catania. La dirigenza rossazzurra in serata ha deciso di rivoluzionare l’asset tecnico-societario del club. In primis paga per tutti Luca Tabbiani, troppo pochi i 15 punti ottenuti in 12 gare. Il k.o. per 1-0 di Potenza ha dato il via a questa rivoluzione tutta interna. Nel comunicato si legge anche l’esonero del vice Michele Coppola e del preparatore atletico Paolo Bertoncini.

In sella alla panchina rossazzurra in questi giorni in via temporanea ci sarà Michele Zeoli, vice allenatore di Giovanni Ferraro nella scorsa stagione. Non è escluso che l’ex difensore possa essere in panchina in occasione del match di Coppa Italia Serie C contro il Picerno in programma mercoledì sera alle ore 20.45.

Ma non si tratta degli unici esoneri. Infatti, a distanza di qualche ora, è arrivato anche l’esonero di Antonello Laneri. Il Direttore Sportivo protagonista della promozione in Serie C la scorsa stagione paga anche lui i cattivi risultati stagionali del Catania. Nella nota Vincenzo Grella dichiara: “Riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto”.

Quindi non è escluso che alcuni tesserati o altri membri dello staff possano essere esclusi o messi fuori rosa. Inoltre, come riporta Lacasadic.com, Francesco Lodi potrebbe avere una nuova posizione all’interno del Catania e potrebbe fare da collante tra calciatori, staff e dirigenza.

Sono ore caldissime in casa rossazzurra e nulla è ancora escluso. Quel che è certo è che la sconfitta di Potenza ha avuto un pesantissimo impatto societario.