Volley A3, la Farmitalia Saturnia è promossa in Serie A2!

La storia è stata scritta. La Farmitalia Saturnia vince i playoff contro la Leo Shoes Casarano e conquista la promozione in Serie A2. Un successo accolto con grande gioia dai supporters rossazzurri giunti in Puglia per sostenere la squadra di Waldo Kantor impegnata in un match non semplice.

Saturnia adesso la Serie A2 è tua! La promozione della squadra di Kantor

Un successo storico per la Farmitalia Saturnia, la formazione rossazzurra è riuscita a vincere anche la gara 2 dei playoff valevoli per la promozione in Serie A2. Dopo il 3-0 contro Leo Shoes Casarano di domenica scorsa al PalaCatania di Nesima, al PalaCesari di Cutrofiano la squadra del presidente Luigi Pulvirenti si è ripetuta ancora una volta. Con un altro 3-0 con i tre set terminati 18-25, 18-25 e 28-30 è riuscita a trovare un’altra grande vittoria. E’ una vittoria per tutto il movimento sportivo catanese che per la stagione 2023-2024 vanterà una squadra di volley maschile in Serie A2.

Nel post-gara ha commentato la vittoria della Saturnia il presidente Luigi Pulvirenti: “E’ un risultato storico – dice il numero 1 del club etneo – che arriva a quattro anni dall’avvio di questo progetto, a 58 dalla nascita di questa società così longeva. Non era facile, ma la squadra dopo essere riuscita a tirarsi fuori da quello che abbiamo definito buco nero, ha messo in campo un’ottima prestazione dopo l’altra in questi difficilissimi playoff. Questo è stato possibile grazie al supporto della società e a quello dei nostri supporter che anche oggi hanno segnato la differenza, giungendo in quasi un centinaio a Cutrofiano“.

Credits foto: Luigi Pulvirenti